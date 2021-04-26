Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

北螢火蟲復育有成　賞螢資訊報你知

By 台灣英文新聞
2021/04/26 11:52
北螢火蟲復育有成　賞螢資訊報你知

為了讓市民享受到新北市物種生態復育的成果，農業局整理出轄內可欣賞螢火蟲的地點，彙整出62處的賞螢地圖，有興趣的民眾請洽新北市賞螢全攻略(網址：https://firefly.ntpc.gov.tw/)。

農業局長李玟表示，農業局致力於推展轄內友善田園區域計畫，推廣農民以善待土地的耕作方式進行農業生產行為，新北市友善耕作面積已經達到252.8公頃，讓許多瀕危物種得以復育，作為環境生態指標的螢火蟲在全市逐年增加，可以看到螢火蟲的地點也越來越多，更持續與學界及自然生態團體合作復育秋螢，並且已經野放超過7,000隻幼蟲在合適的環境。台灣生態樹藝協會理事長吳加雄博士指出，新北市今年未受缺水影響，螢況相當良好，近期為螢火蟲出沒的高峰期，請民眾把握賞螢時間。

新北市農業局的賞螢全攻略網站，除了以分區方式整理出賞螢地點，更以地圖的方式提升查詢的便利性，民眾可多多利用該網站，規劃出適合自己及家人或朋友團體的賞螢行程。另外，部分地點如文山農場、雙溪茶花莊等，除了生態導覽外，也有包含農事體驗、親子DIY等行程，可直接電洽詢問。

農業局表示，市府以建構生態都市為目標，使市民在享受科技便利的同時，仍能保有豐富生態的生活，透過積極、友善環境的作法，讓都市區的民眾也能在夜晚欣賞點點螢光。另外，農業局亦在此呼籲賞螢時請不喧嘩、不捕捉、不以燈光直射螢火蟲，以及沒有光害的「三不一沒有」原則，攜帶手電筒則要以紅色玻璃紙罩住，以免干擾螢火蟲活動。

更新時間 : 2021-04-26 19:27 GMT+08:00

最受歡迎

【最新】台灣華航4/25累計7機師染疫•4人為英國變異株 　一外籍機師澳洲檢出COVID19陽性•其在台接觸者已3人確診
【最新】台灣華航4/25累計7機師染疫•4人為英國變異株 　一外籍機師澳洲檢出COVID19陽性•其在台接觸者已3人確診
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【2021世界大學影響力排名】 台灣破紀錄35校上榜 成功大學位居台灣第一
【2021世界大學影響力排名】 台灣破紀錄35校上榜 成功大學位居台灣第一
台灣備戰「雙語國家」　教育部將擴大引進美籍英語教學助理
台灣備戰「雙語國家」　教育部將擴大引進美籍英語教學助理
【更新】陳嘉樺Ella與馬志翔主演《聽見歌再唱》上映首日 台灣天團S.H.E驚喜合體！
【更新】陳嘉樺Ella與馬志翔主演《聽見歌再唱》上映首日 台灣天團S.H.E驚喜合體！
更新【火星洞鹽田】南台灣七股鹽田現「粉紅泡泡」夢幻奇景紅到國外
更新【火星洞鹽田】南台灣七股鹽田現「粉紅泡泡」夢幻奇景紅到國外
《當男人戀愛時》台灣票房飆破三億大關　邱澤許瑋甯浪漫「揪心地圖」曝光
《當男人戀愛時》台灣票房飆破三億大關　邱澤許瑋甯浪漫「揪心地圖」曝光
台灣青年女力「資安闖天關」 高志明籲數發部設台南沙崙
台灣青年女力「資安闖天關」 高志明籲數發部設台南沙崙
【台灣AZ自費疫苗21日開打】首日逾1700人搶打 至26日將破7000人接種
【台灣AZ自費疫苗21日開打】首日逾1700人搶打 至26日將破7000人接種
藝人丫頭手搖飲原料下架　台北衛生局：「不要對我尖叫」的玫瑰花殘留農藥超標
藝人丫頭手搖飲原料下架　台北衛生局：「不要對我尖叫」的玫瑰花殘留農藥超標