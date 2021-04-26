北螢火蟲復育有成　賞螢資訊報你知

為了讓市民享受到新北市物種生態復育的成果， 農業局整理出轄內可欣賞螢火蟲的地點，彙整出62處的賞螢地圖， 有興趣的民眾請洽新北市賞螢全攻略(網址：https:// firefly.ntpc.gov.tw/)。

農業局長李玟表示，農業局致力於推展轄內友善田園區域計畫， 推廣農民以善待土地的耕作方式進行農業生產行為， 新北市友善耕作面積已經達到252.8公頃， 讓許多瀕危物種得以復育， 作為環境生態指標的螢火蟲在全市逐年增加， 可以看到螢火蟲的地點也越來越多， 更持續與學界及自然生態團體合作復育秋螢，並且已經野放超過7, 000隻幼蟲在合適的環境。 台灣生態樹藝協會理事長吳加雄博士指出， 新北市今年未受缺水影響，螢況相當良好， 近期為螢火蟲出沒的高峰期，請民眾把握賞螢時間。

新北市農業局的賞螢全攻略網站，除了以分區方式整理出賞螢地點， 更以地圖的方式提升查詢的便利性，民眾可多多利用該網站， 規劃出適合自己及家人或朋友團體的賞螢行程。另外， 部分地點如文山農場、雙溪茶花莊等，除了生態導覽外， 也有包含農事體驗、親子DIY等行程，可直接電洽詢問。

農業局表示，市府以建構生態都市為目標， 使市民在享受科技便利的同時，仍能保有豐富生態的生活， 透過積極、友善環境的作法， 讓都市區的民眾也能在夜晚欣賞點點螢光。另外， 農業局亦在此呼籲賞螢時請不喧嘩、不捕捉、不以燈光直射螢火蟲， 以及沒有光害的「三不一沒有」原則， 攜帶手電筒則要以紅色玻璃紙罩住，以免干擾螢火蟲活動。