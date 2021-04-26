新北升格10年世界閱讀日 邀國高中生暢談未來閱讀願景

新北市教育局特別在23日世界閱讀日， 於三重高中首創辦理以少年為主體的閱讀論壇，由甄選出的11位國 高中生擔任與談人，暢談新北未來閱讀教育願景，其中也邀請曾登N HK談台灣防疫媒體素養的板橋高中學生花湧惠一同參與， 花湧惠也勉勵學弟妹，閱讀是最忠心的人生夥伴，不可輕易放棄。

教育局長張明文表示，本次論壇正逢新北市升格滿10年，以「 少年閱讀，10年有成」論壇為題，鼓勵學生暢談未來閱讀願景。 從學生們的討論及發想可看見， 如何有效引導學生透過科技學習及分辨消息來源的正確性， 是目前推動閱讀教育最重要的事之一。 新北市也正式發表全國首編撰的《少年閱讀教學示例》， 專書整合了媒體識讀、雙語閱讀、美感閱讀及數位閱讀， 將發送給新北市各國高中，期待能透過閱讀教學培養學生自主學習。

23日論壇包含多個場次，上午進行各校閱讀推動特色、 跨域閱讀教學融入、閱讀魔法等專題，由國高中生擔任與談人， 下午分組進行媒體識讀、跨域閱讀、數位閱讀主題討論，各校約35 0位師生參與。透過以學生為主體分享閱讀內容， 提升學生閱讀興趣，並讓教師可以從學生角度思考閱讀教學模式， 同時藉由師生對話， 看見新北校園多采多姿的閱讀風景與跨課堂教學的實踐成果。

活動也頒發23位閱讀融入教學示例與試題得獎老師獎狀， 感謝教師們為閱讀教學貢獻心力，此次徵選發現， 閱讀推動老師多能善用科技工具，掌握時事趨勢， 像獲得特優的張美鳳老師和莫德駿老師就以「難民」主題， 設計出英語與地理跨域的教學活動，融入繪本及桌遊， 讓學生上網蒐集資料，培養關懷世界的國際觀。 試題特優的林雯淑老師也以「外送平台」議題， 巧妙聯結生活設計出結合國文、資訊及當今社會脈動的試題。

參與論壇的中山國中劉子捷認為，新北市這10年來推行最好的就是 讀報教育，讓學生多元思考問題，增加對新聞理解及判斷能力， 在面對滿天假訊息時，才能正確判讀資訊。 桃子腳國中小許鈞皓以學校推動的「晨四說書人」為例， 提出未來的閱讀應著重訓練口語表達能力，更可透過文字、 演說或影音等方式，讓別人「讀」到內在的心聲。 福營國中盧恩泰則從參加校內「模擬聯合國」的經驗發現， 未來的閱讀教育應強調團隊合作， 從生活情境中學習解決問題的方法，讓閱讀不再是一個人的事， 更是一群人的事。

教育局表示，未來新北市各校將在教學與活動的設計、 圖書購置等閱讀工作上，都以學習者的需要量身打造， 並結合數位及科技領域，讓閱讀及自主學習更有效率， 也給新北市學生更多展現的舞台。