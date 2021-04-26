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月月都不順　吃補調理會血崩？

By 健康醫療網／記者林怡亭報導, 健康醫療網
2021/04/26 10:00
月月都不順　吃補調理會血崩？

月月都不順　吃補調理會血崩？

【健康醫療網／記者林怡亭報導】月經不順吃該怎麼吃補調理？知名中醫師王心眉表示，很多女性每個月來月經時或經期前後都會有經痛，疼痛部位涉及小腹甚至腰臀間。經痛主要是因為子宮肌肉壁收縮所產生，所以到了經期時就會想到可以喝薑茶、桂圓紅棗茶、枸杞黃耆紅棗茶，想要加速經血排淨、緩解疼痛不適，這其實要從中醫對於痛經的觀點來觀察。

中醫看痛經　分虛證和實證

中醫師王心眉指出，中醫認為經痛主要發病的機理是氣血運行不暢，不通則痛，導致不通的原因有氣滯血瘀、肝氣鬱結、寒凝胞中、濕熱下注。此外氣血虛弱亦會導致經痛，也就是說中醫在痛經的分類來看有分虛證與實證

一般在痛的時間上，以經前、經行時痛者大部分屬實；經後仍綿綿作痛，或經後開始痛者屬虛。在痛的性質上，絞痛、灼痛、刺痛、拒按者多屬實；隱痛、墜痛、綿綿作痛，喜按者屬虛；灼痛得熱痛反加劇屬熱；冷痛得熱疼痛減輕則屬寒。

中醫治療　行經期調血止痛　平時調理痛經病因

所以在中醫治療上，行經期以調血止痛以治標，平時調理痛經病因以治本。中醫師王心眉表示，實證在行經期加強祛瘀行氣止痛的用藥，虛證則在溫經散寒。也就是不是每種痛經都是喝溫熱的薑茶會改善的，如果子宮肌腺瘤發炎引起的痛經，喝薑茶或是吃補品反而會更嚴重，發炎在中醫來看大多屬於實證的痛經，月經來潮時在骨盆腔裡反覆充血與發炎，從中醫觀點來看，是一種濕熱症狀，如果月經來時飲用黑糖薑茶來舒緩疼痛，只有剛開始時感覺舒緩，但是久了反而會加重發炎的情況。

不過，中醫師王心眉提到，如果是氣虛與血虛的體質導致的虛證痛經，反而四物湯、中將湯、八珍、十全等補品與薑茶可以改善痛經的狀況，但是通常不建議女性朋友自行服用中藥，反而會建議簡單的黑糖薑茶就有溫經散寒止痛的功效，但是薑的挑選非常重要，老薑有溫經散寒的作用，黑糖是溫補食物，有益氣、活血散瘀、溫經散寒、緩解疼痛的功效，兩者結合可溫經散寒、健胃化瘀、加速經血排淨，適合虛寒體質的女性食用。一般來說黑糖生薑茶是以黑糖2、生薑1的比例加水熬煮。不過，在中醫理論中，嫩薑具有解表發汗作用，可促進身體代謝，較適合用來預防和緩解感冒；老薑的作用則是為體質打底，較適合用來改善體質寒、底子冷的經痛、手腳冰冷等不適。若不確定自己要喝哪種薑茶，可與醫師討論，甚至可搭配中藥食用，提升緩解經痛的效果。散失，減弱溫宮的效果。

經期前後要吃什麼才好呢？

女性的身體一般以28天為一個週期，進行月經期、濾泡期、排卵期和黃體期四個階段的循環，其體質也呈現出不同的狀態。中醫師王心眉建議，月經前，要少喝含咖啡因的飲料，因為這會使乳房脹痛，造成焦慮、易怒與情緒不穩，加重月經的各種不適。多吃蔬菜水果、全麥麵包、糙米、燕麥等食物，有調整月經及調理腸胃的作用。而女性月經期飲食應以溫熱為宜，減少寒性水果的攝取，中醫學認為，血得熱則行，得寒則滯。月經期食生冷，一則有礙消化，二則易傷人體陽氣，導致內寒產生，寒性凝滯，可使經血運行不暢，造成經血過少，甚至痛經。

即使在酷暑盛夏季節，經期也不宜吃冷飲。月經期飲食應以溫熱為宜，此外月經其間的女性朋友感到特別疲勞，消化功能減弱，胃口欠佳，因此飲食上應注意食物的清淡和易於消化吸收，避免食用過酸和刺激性較大的食品，如山楂、酸菜、食醋、辣椒、芥末、胡椒等。因為身體流失血分，要防止缺鐵，葷素搭配。鐵是人體必需的微量元素。鐵不僅參與血紅蛋白及許多重要的酶的合成，而且對免疫、智力、衰老及能量代謝等都有重要作用。月經期由於鐵的丟失較多，進補含鐵豐富的食物非常重要。魚、瘦肉，小魚乾等含鐵豐富，所以月經期膳食中應注意葷素搭配，適當多吃些動物類食品，以滿足月經期對鐵的特殊需要。

女性在月經乾淨後1-5日內，可以多吃一些蛋白質含量高的食品、蔬菜和水果。選用既有美容又有補血作用的食品，如牛奶、雞蛋、牛肉、羊肉、豬肝、菠菜、胡蘿蔔、黑木耳、黑芝麻等。而經後吃紅棗和阿膠也是很好的，因為具有補血作用，但一次性不要吃太多，以免上火，五六顆就可以。


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/49804/
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更新時間 : 2021-04-26 19:27 GMT+08:00

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