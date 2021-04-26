【新冠肺炎】輝瑞疫苗跌落神壇？以色列傳心肌炎案例

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）輝瑞（Pfizer/BioNTech，BNT）疫苗推出至今屢傳捷報，防護力高，也甚少傳出嚴重不良反應，但傾全國之力接種的以色列，卻傳出了數起心肌炎案例，引發外界關注。

路透報導，以色列衛生單位指出，逾5百萬名民眾中，約通報了數十例心肌炎案例，多為施打第二劑後出現，以30歲以下最為常見。目前尚不清楚此一發生率是否異常高，也不確定與疫苗之間的關聯。

疫情指揮官Nachman Ash坦言，目前不能驟下定論，要釐清也有困難，畢竟多種病毒都可能引發心肌炎，也無其他併發症可供判別。輝瑞承諾與以色列密切合作，探詢原因。

以色列是全球新冠肺炎（COVID-19）疫苗接種先鋒，與輝瑞簽約，同意交出國人的醫療數據，確保數百萬劑疫苗能源源不斷供應，堪稱全球最大人體試驗。去年12月開始全國施打工作，目前930萬人口中，已有近6成完成接種。

隨著疫苗普及率升高，以色列確診數於1月起逐步減少，從單日破萬名確診數，降至本周末前的129例。以色列公衛專家認為，即便輝瑞疫苗證實是少數心肌炎的肇因，也不足以停下施打的腳步，接種疫苗仍是利大於弊。

延伸閱讀：

新冠肺炎病毒突變戰 輝瑞疫苗打趴巴西種

全球最大人體試驗 以色列實測輝瑞疫苗效力出爐

【新冠肺炎】以色列疫苗接種率達五成 信心滿滿重啟經濟活動