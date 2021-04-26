Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

【新冠肺炎】輝瑞疫苗跌落神壇？以色列傳心肌炎案例

  303
By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/26 11:18
輝瑞疫苗（圖／美聯社）

輝瑞疫苗（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）輝瑞（Pfizer/BioNTech，BNT）疫苗推出至今屢傳捷報，防護力高，也甚少傳出嚴重不良反應，但傾全國之力接種的以色列，卻傳出了數起心肌炎案例，引發外界關注。

路透報導，以色列衛生單位指出，逾5百萬名民眾中，約通報了數十例心肌炎案例，多為施打第二劑後出現，以30歲以下最為常見。目前尚不清楚此一發生率是否異常高，也不確定與疫苗之間的關聯。

疫情指揮官Nachman Ash坦言，目前不能驟下定論，要釐清也有困難，畢竟多種病毒都可能引發心肌炎，也無其他併發症可供判別。輝瑞承諾與以色列密切合作，探詢原因。

以色列是全球新冠肺炎（COVID-19）疫苗接種先鋒，與輝瑞簽約，同意交出國人的醫療數據，確保數百萬劑疫苗能源源不斷供應，堪稱全球最大人體試驗。去年12月開始全國施打工作，目前930萬人口中，已有近6成完成接種。

隨著疫苗普及率升高，以色列確診數於1月起逐步減少，從單日破萬名確診數，降至本周末前的129例。以色列公衛專家認為，即便輝瑞疫苗證實是少數心肌炎的肇因，也不足以停下施打的腳步，接種疫苗仍是利大於弊。

延伸閱讀：
新冠肺炎病毒突變戰　輝瑞疫苗打趴巴西種
全球最大人體試驗 以色列實測輝瑞疫苗效力出爐
【新冠肺炎】以色列疫苗接種率達五成 信心滿滿重啟經濟活動
新冠肺炎
輝瑞
疫苗
以色列
心肌炎
防護力
效力

相關新聞

【新冠肺炎】疫情野火燎原 印度劫難恐釀全球疫苗危機
【新冠肺炎】疫情野火燎原 印度劫難恐釀全球疫苗危機
2021/04/26 09:58
【新冠肺炎】新增３例確診　陳時中：AZ疫苗能對付英國變異株
【新冠肺炎】新增３例確診　陳時中：AZ疫苗能對付英國變異株
2021/04/25 14:42
【新冠肺炎】印度單日新增確診數創全球新高 「氧氣荒」醫院急跳腳
【新冠肺炎】印度單日新增確診數創全球新高 「氧氣荒」醫院急跳腳
2021/04/25 10:26
【最新】台灣華航4/25累計7機師染疫•4人為英國變異株 　一外籍機師澳洲檢出COVID19陽性•其在台接觸者已3人確診
【最新】台灣華航4/25累計7機師染疫•4人為英國變異株 　一外籍機師澳洲檢出COVID19陽性•其在台接觸者已3人確診
2021/04/24 22:10
【境外移入再增6例】案1094首例武漢肺炎確診病患　猝死於台灣防疫旅館
【境外移入再增6例】案1094首例武漢肺炎確診病患　猝死於台灣防疫旅館
2021/04/24 14:58

更新時間 : 2021-04-26 19:27 GMT+08:00

最受歡迎

【最新】台灣華航4/25累計7機師染疫•4人為英國變異株 　一外籍機師澳洲檢出COVID19陽性•其在台接觸者已3人確診
【最新】台灣華航4/25累計7機師染疫•4人為英國變異株 　一外籍機師澳洲檢出COVID19陽性•其在台接觸者已3人確診
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【2021世界大學影響力排名】 台灣破紀錄35校上榜 成功大學位居台灣第一
【2021世界大學影響力排名】 台灣破紀錄35校上榜 成功大學位居台灣第一
台灣備戰「雙語國家」　教育部將擴大引進美籍英語教學助理
台灣備戰「雙語國家」　教育部將擴大引進美籍英語教學助理
【更新】陳嘉樺Ella與馬志翔主演《聽見歌再唱》上映首日 台灣天團S.H.E驚喜合體！
【更新】陳嘉樺Ella與馬志翔主演《聽見歌再唱》上映首日 台灣天團S.H.E驚喜合體！
更新【火星洞鹽田】南台灣七股鹽田現「粉紅泡泡」夢幻奇景紅到國外
更新【火星洞鹽田】南台灣七股鹽田現「粉紅泡泡」夢幻奇景紅到國外
《當男人戀愛時》台灣票房飆破三億大關　邱澤許瑋甯浪漫「揪心地圖」曝光
《當男人戀愛時》台灣票房飆破三億大關　邱澤許瑋甯浪漫「揪心地圖」曝光
台灣青年女力「資安闖天關」 高志明籲數發部設台南沙崙
台灣青年女力「資安闖天關」 高志明籲數發部設台南沙崙
【台灣AZ自費疫苗21日開打】首日逾1700人搶打 至26日將破7000人接種
【台灣AZ自費疫苗21日開打】首日逾1700人搶打 至26日將破7000人接種
藝人丫頭手搖飲原料下架　台北衛生局：「不要對我尖叫」的玫瑰花殘留農藥超標
藝人丫頭手搖飲原料下架　台北衛生局：「不要對我尖叫」的玫瑰花殘留農藥超標