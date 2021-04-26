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【2021奧斯卡】趙婷奪奧斯卡最佳導演　李安、奉俊昊後亞裔第3人

By 台灣英文新聞－編輯
2021/04/26 10:56
中國導演趙婷今天以「游牧人生」（Nomadland）勇奪奧斯卡最佳導演獎肯定。（美聯社圖片）

中國導演趙婷今天以「游牧人生」（Nomadland）勇奪奧斯卡最佳導演獎肯定。（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）中國裔美籍導演趙婷獲頒今年度奧斯卡最佳導演獎肯定，成為繼台灣的李安（2005年及2012年）和韓國的奉俊昊（2020年）之後，第三位獲此殊榮的亞洲／裔導演。

美國電影影壇年度盛事奧斯卡頒獎典禮在美國時間25日晚上舉行，今年度奧斯卡獎有別於以往，女性導演、少數族裔獲得提名人數史上最多，BBC報導本屆奧斯卡是有史以來，提名最多元化的一次。

趙婷和《花漾女子（Promising Young Woman）》英國導演艾美爾拉德芬內爾（Emerald Fennell）今年一同寫下歷史，創下同一屆奧斯卡同時有兩名女性入圍最佳導演獎的新頁。

在拿下奧斯卡「最佳導演」殊榮前，趙婷已拿下金球獎（Golden Globe）最佳導演獎項。在本屆奧斯卡中，她被提名的作品《游牧人生（Nomadland）》獲得6項提名，與另外五部電影並列。

中央社報導，翻開奧斯卡史，累計有六名亞裔導演角逐過奧斯卡最佳導演榮譽，包括日本導演敕使河原宏1965年以《沙丘之女》打開先例，時隔20年，同樣來自日本的黑澤明以《亂》獲得提名；印度裔美國籍的奈沙馬蘭（M. Night Shyamalan）1999年以《靈異第六感》入圍。

接著，台灣導演李安2000年、2005年、2012年接連以《臥虎藏龍》、《斷臂山》和《少年Pi的奇幻漂流》入圍，並以後兩部作品順利得獎；奉俊昊則是2020年以《寄生上流》抱回小金人。
奧斯卡
趙婷

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更新時間 : 2021-04-26 19:26 GMT+08:00

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