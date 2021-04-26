【新冠肺炎】疫情野火燎原 印度劫難恐釀全球疫苗危機

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）疫情風暴再次席捲印度，除了缺氧、缺床，醫療體系搖搖欲墜，身為疫苗主要產地，印度這場危機，恐怕也將對全球防疫再投下變數。

衛報報導，全球最大疫苗製造商、印度血清研究所（Serum Institute of India）是WHO疫苗分配機制Covax的主力供應者，其疫苗多供予非洲國家。然而，在原料短缺、自身難保的情況下，印度已將本應輸出的疫苗挪為己用。日前台灣南美邦交國巴拉圭傳疫苗缺貨危機，導致中國有機可趁，也是靠我國居中協調，讓印度儘速提供疫苗，解決該國的燃眉之急。

印度疫苗難產，成了中國疫苗外交的切入點，中國外交部已表示願意向印度提供支援。英德法也紛紛馳援，英國將空運495個氧氣濃縮機，有助醫院從空氣中取得氧氣，德國也允諾提供印度亟需的氧氣機等資源。

美國的角色尤為關鍵，因印度生產疫苗的原料與基因定序等設備多來自美國，惟其對防疫物資訂下出口限令，不免成為阻礙。根據路透，印度需求孔急，華府已啟動緊急救援，美國總統拜登25日承諾，會立刻將COVID疫苗原料、個人防護設備、氧氣、篩檢試劑、呼吸器等物資輸往印度。

此外，由於美國從其他藥商取得的疫苗充足，尚未核准牛津AZ疫苗（阿斯特捷利康，AstraZeneca）的使用，數百萬劑毫無用武之地。各界疾呼，政府應將AZ疫苗釋出，提供疫情惡化、有急切需求國家。

除了緊急援助，美國也將金援印度疫苗製造商Biological E. Limited（BioE），助其擴大產能，盼能於2022年底前生產至少10億劑新冠疫苗。

也此一情勢再次凸顯了，在全球傳染病之前，若富國自掃門前雪，勢難阻止病毒為禍。



印度氧氣補給站（圖／美聯社）