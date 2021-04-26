〈財經主筆室〉張忠謀說台灣半導體最大優勢在人才 2600張股票只給主管？

台積電創辦人張忠謀21日出席2021大師智庫論壇，以「 珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」為題發表演說，他認為中國半導體製造落後台積電5年以上... 台積電創辦人張忠謀21日出席2021大師智庫論壇，以「 珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」為題發表演說，他認為中國半導體製造落後台積電5年以上。 (來源 中央社)

我國半導體代工龍頭台積電（2330）宣布為吸引及留任公司高階主管，決定發放2,600張限制員工權利新股作法，在科技業掀起極大震撼，是否引發員工配股骨牌效應出現，已成為股市及科技從業人員熱門話題，但也引發眾多台積電員工心中吶喊：那我們的股票在哪呢？

企業為維持競爭力，除加薪、發獎金獎酬員工外，為同時達成留才效果，也可透過「讓員工當股東」方式來激勵員工，常見方式包括員工分紅配股、員工認股權及限制型股票等三種。限制型股票跟員工認股權不同點在於，員工一開始就可以取得股票，但被限制一定年限不得轉讓，而台積電這次決議將發給高階主管的2,600張股票，就屬限制型股票。

早期企業人才戰以科技產業最激烈，分紅入股一方面讓員工共享企業經營成果，一方面也讓企業能夠以較低薪資取得人才，當時科技業為吸引或留住人才，大都採行員工分紅配股方式。

當時科技業員工彼此間最熱門聊天話題，就是今年又領了多少張股票，許多科技公司員工，手中握有股票價值以百萬、千萬計，是其他上班族不曉得哪一天才能累積到的財富，看在社會上其他行業的工作者眼中，心中真的十分眼紅及不平。

但由於員工分紅是因員工提供勞務給公司而換取的報酬，因此政府2008年後開始將員工分紅認列為費用，造成科技公司普遍減少或停止以這種方式來獎勵員工，而台積電也從2009年起至今也都沒有再配發過股票股利。

據統計，台積電在2019年底時員工總數為51,297人，但2009年時台積電員工總人數僅24,466人，而台積電從2009年起至今逾十年，就不曾再配發過股票股利，也就不會有任何員工領過員工分紅配股，台積電如今逾5萬名員工中，至少有超過半數以上是2009年以後才進到公司，這些人大部份都不曾聽過、或不知道「員工分紅配股」是什麼？

台積電此次計劃發放2,600張限制員工權利新股，預估市值將超過15億元，給的對象僅限公司高階主管，且獎勵計畫適用對象為已在職且達到一定績效表現的公司全職高階主管為限，受惠對象相當有限，台積電5萬餘名員工大都無緣領取這個員工權利新股，說穿了這個辦法僅是方便公司留任高階主管階層，避免這些主管遭到中國及韓國半導體業者的挖角。

台積電創辦人張忠謀最近出席一項經濟論壇時指出，台灣晶圓製造優勢在有大量優秀、敬業的工程師、技工、作業員，且願意投入製造業，「這是一個很大很大的優勢」。張忠謀此番言論對照這次發放2,600張股票，對象卻僅針對極少數高階主管，對離職率並不高、普遍都是相當忠心的台積電員工來說，心裡頭總有些不是滋味。

嚴格來說，台積電員工薪資及福利待遇已經算是不錯，去年底台灣員工達約5萬人，較前年的4.5萬人為多，平均每人分紅可領139萬元，較上一年103萬元年增約35%，連續5年破百萬元大關，今年元月起結構調薪達2成，將部分紅薪酬轉為每月固定薪酬，若沒有結構調薪，分紅領更多。

但台積電2019年全球員工總體薪酬（不含退休金及福利）的中位數約為新台幣163萬元，而根據證交所公布的2020年1,602家上市櫃中位數非主管年薪中，台積電僅排名第17位，顯示不少企業薪酬表現並不亞於台積電。

台積電是台灣營收最高、最會賺錢、以及繳稅最多的公司，但台積電的薪酬待遇卻只維持在同業前25%左右，顯然台積電在提高員工待遇方面仍有很大成長空間，如今台積電以2,600張股票來留任高階主管，事後宣布為副總以下全體員工加薪5%，優於往年平均3％的加薪幅度，似乎想藉提高調薪方式來撫平5萬多名員工心中的愁滋味。