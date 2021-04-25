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男日抽1.5包菸心肌梗塞險死　醫揪「關鍵病因」

By 健康醫療網／記者曾正豪報導, 健康醫療網
2021/04/25 18:00
男日抽1.5包菸心肌梗塞險死　醫揪「關鍵病因」

男日抽1.5包菸心肌梗塞險死　醫揪「關鍵病因」

【健康醫療網／記者曾正豪報導】一名年約65歲陳先生上禮拜在採收鳳梨的時候，覺得胸口悶痛、盜汗、無力，原以為中暑，至鄰近醫院就醫，經心電圖檢查發現疑似心肌梗塞，立刻轉院至醫院治療，所幸即時搶救回陳先生的性命。

心肌梗塞危險因子多　香菸危害不可小覷

部立南投醫院心導管中心嚴元鴻主任指出，導致心肌梗塞的危險因子有家族史、高血壓、高血脂、高血糖、體重過重、抽菸等，陳先生只有輕微高血壓，不過菸齡一天1.5包已經30多年，可見香菸對於心臟的危害。

尼古丁增加心臟負擔　慢性病需提高警覺

嚴元鴻主任表示，香菸中許多有害物質都會導致全身血管慢性發炎，並使得供應心臟血液的冠狀動脈粥腫樣硬化與狹窄，影響心臟血流供應，尼古丁還會活化交感神經系統並增加心臟負擔，增加心肌梗塞風險。

另外，常見慢性病如高血壓、糖尿病、高血脂等也都是心血管疾病的危險因子，這些危險因子都會增加身體血管壁的傷害，輕則引起血管的狹窄與心臟肌肉的缺氧，重則導致血管栓塞與心臟肌肉的壞死。

預防心血管疾病　戒除不良生活習慣為上策

嚴元鴻主任提醒，要預防心血管疾病，除了正確的生活習慣，積極地控制慢性病，規律地回診與檢查之外，在氣候變化劇烈得時節要記得保暖，工作壓力疲憊不堪的時候要適度休息；而最重要也是臨床上最不容易達成的，就是戒菸，希望各位癮君子們都可以成功戒除菸癮，遠離心血管疾病，獲得健康的人生。


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/49807/
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更新時間 : 2021-04-26 19:26 GMT+08:00

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