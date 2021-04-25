總統府4月國宴 范世平指一動作透露陶德團對賴清德「十分關注」

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）美國前參議員陶德（Chris Dodd）受總統拜登（Joe Biden）請託14日率團訪台，國內有政治專家從總統府晚宴名單中解讀，猜測美國的目光可能已經投向2024年台灣總統大選，而且對副總統賴清德相當感興趣。

前聯邦參議員陶德擁有三十多年國會資歷，14日率前副國務卿阿米塔吉及史坦柏格訪台三天，拜會蔡英文總統、行政院長蘇貞昌等政府高層與相關人士。美方也透過這資深訪問團的成員，傳達美國對台不分黨派的支持。

自由時報25日引用涉外高層消息報導，陶德此行主要針對較屬戰略層次議題討論，並廣泛聽取我方的意見與作法。陶德與台灣政府高層互動過程，氣氛很好，他不僅在拜會蔡總統的公開談話裡，直接表達他是應「他的老友拜登總統請託，前來重申美國對台美關係的承諾，以及美國對於台美共享的眾多利益上，深化雙邊合作的堅持」。在雙方閉門討論中，陶德還罕見請部份政府高層提供聯繫電話與聯絡方式。

涉外高層認為，這說明與拜登總統關係密切的陶德，將可望繼續扮演台美極高層之間的聯繫窗口，這也看到拜登政府處理台美關係的細膩作法，而這樣的「陶德模式」，也可望會再延續。

另一方面，台師大政研所教授范世平日前認為，陶德沒有任何官銜，卻搭乘行政專機，令人懷疑這不是單純的「私人行程」。范世平24日在臉書發文，加碼分析當時接待陶德的總統府晚宴名單，推測從蔡政府近期與美國官員的互動來看，說明美國可能十分關注賴清德。

范指出，蔡英文在15日晚於官邸宴請陶德訪問團成員，我方出席人員包括副總統賴清德、總統府秘書長李大維、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、行政院政務委員鄧振中與國防部長邱國正。范觀察，每位出席者各有其代表意義：「邱國正的參加顯示晚宴主題是台美軍事合作與台灣國防安全；鄧振中參加則顯示台美的TIFA與BTA談判正積極推動，因為他負責對外貿易談判。」

奇妙的是，去年9月18日蔡英文設宴款待來訪的美國國務院次卿柯拉克，當時我方出席人員為顧立雄、吳釗燮、鄧振中，以及台積電創辦人張忠謀、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花。沈是前任經濟部長而王是現任，凸顯此次晚宴主軸是台美經貿與科技。同年8月11日款待來訪的美國衛生部長阿札爾，我方出席人員為顧立雄、吳釗燮、王美花與前副總統陳建仁、衛生部長陳時中。范注意到，這兩次國宴賴清德皆未出席。

「（前兩次國宴）蔡英文與賴清德都沒同台，但這次陶德來台卻同台。」范問道：賴清德的出席，是出自蔡英文的邀請，還是美方要求。如果是前者，表示蔡希望將賴介紹給美方特使，甚至是拜登；如果是後者，則代表美方對賴這位台灣政壇的明日之星充滿興趣，特別賴也是2024年總統大選的可能候選人。

范提醒，賴清德在擔任行政院長時曾公開說，他是個務實的台獨政治工作者；而陶德15日下午與各黨派立委座談時劈頭就問國民黨的蔣萬安與陳以信，國民黨的「九二共識」立場到底是什麼？

范認為，陶德此行有濃濃的政治味，顯示美國可能正在超前部署，而賴清德是美方相當感興趣的台灣政治領袖。