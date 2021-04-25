迎接世界閱讀日！「走讀台灣」百條文化路徑搶先看　桌遊、電影認識你不知道的美好台灣

「走讀台灣」系列活動之一「綠川、柳川上消失的戶籍」(圖擷取自官網) 「走讀台灣」系列活動之一「綠川、柳川上消失的戶籍」(圖擷取自官網)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)透過閱讀了解台灣的美！文化部「走讀台灣」推出超過百條文化主題路徑橫跨全台，以及百場精彩多元活動，自即日起至10月陸續登場。

響應423世界閱讀日，文化部宣布2021年將以「文史」、「藝術」、「產業文化」、「生態科學」、「社會關懷或文化平權」及「台灣文化協會百年啟蒙」等六大主題，整合文本閱讀及景點走訪，預計將有超過百條文化主題路徑在全台遍地開花，邀請民眾共同參與。

「走讀台灣」活動將於今年遍及全台灣，邀請社會學家李明璁以「台灣文化協會百年啟蒙」、「文史」、「生態」、「平權」為題，規劃4條經典走讀路線，而文化部附屬館所也規劃逾50條路線、超過150場次相關活動。

「走讀路徑」傳送門：https://worldbookday.culture.tw/home/zh-tw/activity

此外，今年度將邀請作家楊双子、林立青及導演王小棣等30位包含作家、漫畫家、主播、企業家、歌手、體育界等各領域知名人士共同響應，期盼讓閱讀成為民眾生活的日常。

楊双子特別分享他在台中與獨立書店合作，以自己的小說寫到的台中文學地景進行兩條路線規劃，期盼帶領大家實踐「文學的日常化、日常的藝術化」。國立台灣文學館長蘇碩斌則說，走讀台灣活動從2019年推出以後，結合了走讀路線，讓台文館找到更多推廣文學的方法。

文化部表示，近年在網路時代趨勢下，民眾閱讀習慣已改變，傳統書籍或文學作品需要有更多元的方式讓民眾有機會認識，文化部透過走讀台灣，讓民眾在行腳過程中，以各種感官體驗在地節慶、瞭解文史事件並認識相關著作。

今年適逢台灣文化協會成立100週年，文化部除已策劃多項紀念活動，也特別將「台灣文化協會百年啟蒙」做為走讀台灣活動主題之一，邀請各界以1920年代台灣文化協會相關的文本、人物、地景、故事規劃精彩的路線。

聯經出版透過閱讀，推出線上座談、講座、走讀等活動深入認識臺灣歷史文化、自然環境，並體認自身和這塊土地的情感及連結，從14條走讀路徑中探索你所不知道的美好事物，讓讀台灣，成為一種習慣與日常。

此外，共有16間文化部附屬館所，規劃涵蓋文學、音樂、美術等多項文化領域的走讀活動，包含國立台灣文學館以「文協百年」為主題、國立台灣博物館從民眾生活記憶出發，以及國立台灣史前文化博物館、工藝中心、中正紀念堂等針對原住民、新住民、平權等議題，總共規劃逾50條路線，舉辦桌遊、市集、電影放映等超過150場次豐富活動。

文化部自即日起至5月24日止，受理「 走讀台灣主題路徑建置計畫」民間單位徵件， 邀請全國各縣市之書店、 出版單位及文史工作室共同策辦精選文本與特色路徑，申請請至文化部獎補助系統，徵件說明會將於5月6日舉辦。

詳情請前往官方網站查詢，或直接線上申請加入主題路徑建置計畫。