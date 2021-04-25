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《當男人戀愛時》台灣票房飆破三億大關　邱澤許瑋甯浪漫「揪心地圖」曝光

《當男人戀愛時》全台票房今(25)日突破三億元，近日釋出電影片花「想你的日常篇」，並且公布邱澤與許瑋甯片中愛的足跡，包含「龍來冰果室」、「故鄉卡拉OK」、「和平市場」等知名場景。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/25 15:46
《當男人戀愛時》上映至今全台票房即將突破三億元(圖/金盞花大影業)

《當男人戀愛時》上映至今全台票房即將突破三億元(圖/金盞花大影業)

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)台灣浪漫喜劇《當男人戀愛時》全台票房今(25)日突破三億元，近日釋出電影片花「想你的日常篇」，並且公布邱澤與許瑋甯片中愛的足跡，包含「龍來冰果室」、「故鄉卡拉OK」、「和平市場」等知名場景。

當男人戀愛時》今日台灣票房突破三億元大關，擠進台灣電影影史紀錄前10名，不僅逼哭全台總計上百萬名觀眾，片中經典台詞「啥款！」成熱門招呼語，更在各地刮起和電影劇情相關的熱潮，全台觀眾掀起一股浪漫揪心場景巡禮風潮，紛紛大比眼力尋找邱澤與許瑋甯在片中愛的足跡，像是兩人有一場情緒很重的爭執戲，就是在新莊中義街的麵店取景，是許多觀眾思思念念的家鄉味。

《當男人戀愛時》台灣票房飆破三億大關　邱澤許瑋甯浪漫「揪心地圖」曝光
許瑋甯倒了邱澤滿頭果汁憤而離去的場景是萬華的「龍來冰果室」(圖/金盞花大影業)

導演殷振豪透露，在拍攝《當男人戀愛時》時就是特別鎖定台灣日常所見的平凡場景，包括冰果室、菜市場、客運站、小吃攤等地，目的是營造觀眾的共鳴感，並讓大家重新體驗在地感十足的台式美學。

點我聽《當男人戀愛時》超洗腦主題曲

此外，在板橋的「天一的咖啡」兩人共渡100天紀念日；在桃園平鎮的「和平市場」內，誤會尚未解開的兩人重逢，邱澤一句「再給我一分鐘」與許瑋甯的痛心落淚逼哭全台觀眾；在「中壢客運總站」，許瑋甯奮力狂奔找到邱澤後緊抱住他，嘴上說「你再走試試看」背後則是意涵著「我再也不要離開你」的深情承諾，眾多揪心戲場景都被網友們的敏銳眼力所一一揭露。

《當男人戀愛時》台灣票房飆破三億大關　邱澤許瑋甯浪漫「揪心地圖」曝光
邱澤與許瑋甯兩人訂下約會合約書，天天來「故鄉卡拉OK」吃粉蒸肉(圖/金盞花大影業)

《當男人戀愛時》台灣票房飆破三億大關　邱澤許瑋甯浪漫「揪心地圖」曝光
邱澤包下新莊的「E7 PLAY保齡球新莊館」全館驚喜獻唱〈愛情你比我想的閣較偉大〉(圖/金盞花大影業)

最新釋出的電影片花「想你的日常篇」由茄子蛋樂團所演唱的片尾曲〈日常〉，搭配片中邱澤與許瑋甯充滿酸甜苦辣的情感對手戲回顧，短短一分半的影片讓看過電影的網友們都表示淚崩，更直呼：「想再二刷回味一次！」

《當男人戀愛時》由索尼影業發行、金盞花大影業製作與行銷，現正全台熱映中，更多電影資訊歡迎上官方粉絲團查詢。


想你的日常篇(影/Youtube)

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當男人戀愛時
邱澤
許瑋甯

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更新時間 : 2021-04-25 17:30 GMT+08:00

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