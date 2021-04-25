《當男人戀愛時》台灣票房飆破三億大關　邱澤許瑋甯浪漫「揪心地圖」曝光

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)台灣浪漫喜劇《當男人戀愛時》全台票房今(25)日突破三億元， 近日釋出電影片花「想你的日常篇」，並且公布邱澤與許瑋甯片中愛的足跡，包含「龍來冰果室」、「 故鄉卡拉OK」、「和平市場」等知名場景。

《 當男人戀愛時》今日台灣票房突破三億元大關，擠進台灣電影影史紀錄前10名，不僅逼哭全台總計上百萬名觀眾， 片中經典台詞「啥款！」 成熱門招呼語，更在各地刮起和電影劇情相關的熱潮，全台觀眾掀起一股浪漫揪心場景巡禮風潮， 紛紛大比眼力尋找邱澤與許瑋甯在片中愛的足跡， 像是兩人有一場情緒很重的爭執戲，就是在新莊中義街的麵店取景， 是許多觀眾思思念念的家鄉味。



許瑋甯倒了邱澤滿頭果汁憤而離去的場景是萬華的「龍來冰果室」(圖/金盞花大影業)

導演殷振豪透露，在拍攝《 當男人戀愛時》時就是特別鎖定台灣日常所見的平凡場景， 包括冰果室、菜市場、客運站、小吃攤等地， 目的是營造觀眾的共鳴感， 並讓大家重新體驗在地感十足的台式美學。

此外，在板橋的「天一的咖啡」兩人共渡10 0天紀念日；在桃園平鎮的「和平市場」內， 誤會尚未解開的兩人重逢，邱澤一句「再給我一分鐘」 與許瑋甯的痛心落淚逼哭全台觀眾；在「中壢客運總站」， 許瑋甯奮力狂奔找到邱澤後緊抱住他，嘴上說「你再走試試看」 背後則是意涵著「我再也不要離開你」的深情承諾， 眾多揪心戲場景都被網友們的敏銳眼力所一一揭露。



邱澤與許瑋甯兩人訂下約會合約書，天天來「故鄉卡拉OK」吃粉蒸肉(圖/金盞花大影業)



邱澤包下新莊的「E7 PLAY保齡球新莊館」全館驚喜獻唱〈 愛情你比我想的閣較偉大〉(圖/金盞花大影業)

最新釋出的電影片花「想你的日常篇」由茄子蛋樂團所演唱的片尾曲〈日常〉， 搭配片中邱澤與許瑋甯充滿酸甜苦辣的情感對手戲回顧， 短短一分半的影片讓看過電影的網友們都表示淚崩，更直呼：「 想再二刷回味一次！」

《當男人戀愛時》由索尼影業發行、 金盞花大影業製作與行銷，現正全台熱映中， 更多電影資訊歡迎上官方粉絲團查詢。



想你的日常篇(影/Youtube)