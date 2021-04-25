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【新冠肺炎】新增３例確診　陳時中：AZ疫苗能對付英國變異株

25日新增３例確診，一來自美國，另二名調查中。

By 施家恩, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/25 14:42
華航機師染疫案擴大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳 時中（圖）25日宣布，經採檢再增2人確診，累計6名華 航機組員在國內確診。 中央社...

華航機師染疫案擴大　再增2人確診

華航機師染疫案擴大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳 時中（圖）25日宣布，經採檢再增2人確診，累計6名華 航機組員在國內確診。 中央社... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／施家恩　台北報導）中央流行疫情指揮中心今(25)日公布新增三名確診案例，一例為赴美洽公國人，另二人感染源調查中；另陳時中呼籲符合施打新冠疫苗的族群儘早施打「早打早保護」，醫療應變組副組長羅一鈞則指AZ疫苗對於英國變異株具保護作用。

指揮中心表示，案1099為本國籍40多歲男性，今年2月3日至墨西哥洽公，4月12日至16日停留美國，於4月18日抵臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫；4月22日因出現發燒及咳嗽症狀，由衛生單位安排至醫院就醫並採檢，於今日確診(Ct值18)。個案在臺期間為居家檢疫期未與他人接觸，且就醫時接觸之人員均有適當防護，故無匡列接觸者；另掌握個案境外同行同事34名，均在居家檢疫中。

日前華航機師於澳洲檢出COVID-19陽性，指揮中心啟動個案在臺活動史調查，並針對在臺接觸者匡列及回溯採檢，今日再新增1名回溯採檢者檢出陽性(案1100)，另新增一名居家檢疫期滿者檢出陽性(案1101)，同為該航空之機師。

指揮中心說明，案1100為本國籍50多歲男性，為該航空公司之貨機機組員，個案今(2021)年4月13日至4月17日曾執勤至美國，4月18日抵臺，居家檢疫3天，4月21由公司安排自費期滿採檢，結果為陰性；4月22日因指揮中心針對澳洲檢出陽性機師之接觸者進行回溯採檢，於今日確診(Ct值36，住院後核酸檢驗陰性，血清抗體陰性)，感染源現正調查中。指揮中心已掌握接觸者共11人，其中3人列居家隔離，8人列自主健康管理；11名接觸者中5人已採檢核酸及血清抗體，其中1人核酸及血清抗體陰性、4人檢驗中，餘6人待採檢。

案1101為本國籍30多歲男性，同為該航空公司之貨機機師，於今年4月18日與另3名機組員一同執勤至德國，並由公司安排於當地旅館檢疫，4月22日返臺後進行3天居家檢疫，4月24日檢疫期滿後由公司安排採檢，於今日確診(Ct值28，住院後採檢Ct值34、血清抗體陰性)，感染源現正調查中。已掌握個案接觸者共17名，列自主健康管理，均安排核酸及血清抗體檢驗，其中5人檢驗中，餘12人待採檢。

因應機師感染事件，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也宣布，自4月24日起，已啟動該航空公司飛航組員全面核酸及血清採檢專案，預計採檢1,272人；截至昨(24)日核酸檢驗已採檢261人，其中1人陽性(案1101)，260人陰性，血清檢驗已採200人，其中199人陰性，1名檢驗中，將儘速完成採檢相關作業。

另媒體問到一科威特籍男性選手18日入境台灣卻在居家檢疫期間「落跑」至屏東欲參加鐵人三項邀請賽，陳時中表示，該男子從台北防疫旅館搭乘計乘車換搭高鐵南下，屏東縣衛生局獲報立刻將他從下榻飯店送高雄集中檢疫所，並準備開罰。根據台灣法令，居檢期落跑行為最高可重罰100萬元。

截至25日，國內累計有1,100例確診，分別為977例境外移入，78例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及6例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,045人解除隔離、43人住院隔離中。
新冠肺炎
COVID-19

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