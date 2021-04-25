〈時評〉台灣股市當沖投機嚴重淪賭場　主管機關別再矇眼！

台灣集中市場大盤股價指數屢創新高，且爆巨量，當沖炒作嚴重，本(4)月22日佔交易比重已達63.15%，股市淪為大賭場，正規投資人驚呆，政府應重視嚴重性，徹底整頓股市。

本月22日加權指數創新高，達到1萬7428點後拉回，上沖下洗達361點，終場下跌105點，集中交易市場達到6523億元天量，合計上市櫃成交量高達7675億元，其中當沖買賣爆量到史上最大量，達到4847億元，佔成交比重63.15%。亦創歷史新高，參與當沖投資人竟然高達150.22萬戶。

台指期當天也創下歷史天量，不含ETF的股票期貨，成交量達到65萬829口，創下新高，期貨市場日均量提升到175.3萬口，較去年日均量139萬口多，期現貨市場同軌運行，有利投資人避險、套利。

台股1987年站上千點，當時日成交量超過10億元就已罕見，後來成交量漸至千億，規模慢慢成長，開放當沖後，成交量逐漸上升，如今畸型發展，當沖竟成為市場主流，甚至主導股票價格，情勢發展對證券市場之健全穩定，相當不利。

然而，市場人士都知道，當沖是高槓桿財務操作，制度設計是考慮投資人買進或賣出股票，如果認為不當，可以有避險沖銷機會，但是如今卻淪於投資人當天買賣賺價差，甚至有聯合炒作嫌疑，投機風潮嚴重，主管機關迄今卻仍放任投機坐大。

回憶2017年之前，股市每日成交量常低於1000億元，甚至低到6、700億元，政府為刺激成交量，繁榮股市，在4月27日通過當沖降稅，稅率從現股買賣的千分之三，減半徵收，即千分之1.25％，立意良善，但是也從比打開投機大門。

2016年未降當沖稅率之前，市場當沖比重佔9.63%，2017年激增三18.67%，2018年再到28.9%，2019年達26.26%，2020年上升到31 .04%，如今甚至高達6成以上。

22日當天熱門股包括長榮、華航、中鋼，當沖客殺進殺出，股價震盪劇烈，另外貨櫃三雄（長榮、陽明、萬海）上下震盪高達16.4%至14 .6%不等，面板雙虎（友達、群創），航空雙雄（華航、長榮）波動幅度達12％以上。其中以長榮在當沖客殺進殺出下，多次暫停撮合2分鐘，當沖最為嚴重。

由於當沖炒作太過嚴重，22日當天共有66檔個股觸發「瞬間價格穩定機制」，創下去(2020)年3月下旬，新冠肺炎衝擊股市以來，股市震盪最嚴重狀況，已經影響正規投資人的判斷，擔心炒作風熾，扭曲正常合理價格。

股市淪為當沖賭場，政府每年抽取證交稅收激增，去年證交稅收高達899億元，創造有史以來，最高租稅超徵紀錄。今年第一季又徵收559億元，依此進度，全年證交稅至少可達2200億元以上，問題是台股成為大賭場，政府成為莊家，失去資本巿場企業集資、投資人正常財務理財規劃應有的功能，對國家傷害將相當深遠。

台股去（2020）年新開戶數達148.89萬戶，遠比前（2019）年的85.76萬戶多，開戶總數已多達1100萬户以上。在新開戶數中，以20至30歲年輕人最多，佔33.3%，年輕人初進股市，多期待以小搏大，甚至自己設定電腦程式，選定最適合當沖標的，再結合同伴，每天在股市上沖下洗。

股市交易成本不低，除了證交稅之外，還要負擔手續費，最近證券股大漲，即可知券商因為當沖盛行，成交量大增，獲利豐厚，但是當沖客成本、風險都高，而且扭曲市場機制，並不可取。

依照現行稅制，正常交易投資人要繳交千分之3證交稅，所領到的股利還要繳納高額的所得稅，但是當沖交易稅卻有半價優惠，只有千分之1.5，無疑是變相鼓勵投機，打擊正規之投資人。

主管機關應正視股市畸型發展，不能淪為賭場，更不宜在年輕人初入股市，即以制度誘導其投機賭博，破壞市場機制，而政府成為賭場莊家，更不符合全民期待。