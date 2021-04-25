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台灣雲門、英美線上對談「孤獨中的創作」開放報名　後疫情時代表演藝術創新崛起

雲門舞集、英國及美國將共同舉辦線上座談，探討後疫情時代的表演藝術及公眾參與，由史丹佛大學音樂廳行政總監主持。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/25 13:45
雲門舞集原訂2021年赴美巡演《十三聲》，受疫情影響而延後，透過製播《十三聲》創作溯源系列紀錄片，逐步向觀眾解析舞作的文化元素(攝影/李佳...

雲門舞集原訂2021年赴美巡演《十三聲》，受疫情影響而延後，透過製播《十三聲》創作溯源系列紀錄片，逐步向觀眾解析舞作的文化元素(攝影/李佳...

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 雲門舞集、英國及美國將共同舉辦線上座談，探討後疫情時代的表演藝術及公眾參與，由史丹佛大學音樂廳行政總監主持。

洛杉磯台灣書院與美國西海岸表演藝術經紀人協會（Western Arts Alliance）以「邁向下一步：後疫情下的表演藝術創作、呈現及公眾參與」為主題，合辦系列座談。

全球藝術家面對疫情下封城與隔離等限制的同時，將這些體驗轉化成靈感，並反映在作品內容、創作模式中。雲門舞集原訂2021年赴美巡演《十三聲》，受疫情影響而延後，透過製播《十三聲》創作溯源系列紀錄片，逐步向觀眾解析舞作的文化元素。

台灣雲門、英美線上對談「孤獨中的創作」開放報名　後疫情時代表演藝術創新崛起
「孤獨中的創作：逆境遇上創新」線上座談(圖/雲門舞集)

首場「孤獨中的創作：逆境遇上創新」將於美西時間4月26日下午4時（台灣時間4月27日上午7時）登場，由史丹佛大學Stanford Live音樂廳行政總監Chris Lorway主持，邀請雲門舞集藝術總監鄭宗龍、英國阿喀郎．汗舞團製作人Farooq Chaudhry、美籍印裔歌手Aditya Prakash專題討論，觀眾可透過線上進行提問，活動同步於WAA臉書及YouTube頻道播放。

英國阿喀郎．汗舞團與法國數位舞蹈平台Numeridanse合作《動物王國計畫》，向全球徵集模仿動物的創意影片，反思人與自然的關係。美籍印裔歌手Aditya Prakash則透過線上節目突破國境限制，持續與不同音樂家合作演出。首場座談主持人Chris Lorway 2016年接任美國史丹佛大學Stanford Live音樂廳行政總監，亦為加拿大多倫多光影藝術節的共同創辦人，將引領與會講者分享疫情下的創作心得。

美國西海岸表演藝術經紀人協會於1967年成立，會員以西海岸各場館經理人、經紀公司、藝術家等產業人士為主，為美西最具規模的表演藝術專業人士聯盟組織。

本次線上對談將於4月至11月間舉辦6場，邀請台美表演藝術界專業人士從藝術創作、跨界合作、場館革新及技術應用等多元面向，探索表演藝術領域在疫情影響下的挑戰與機會。

「孤獨中的創作：逆境遇上創新」座談活動及報名資訊
https://www.eventbrite.com/e/creation-in-isolation-adversity-meets-innovation-tickets-150077246083

「台灣／美洲表演藝術趨勢對談」系列活動詳情
西海岸表演藝術經紀人協會官網：https://www.westarts.org/
臉書：https://www.facebook.com/westernartsalliance/
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