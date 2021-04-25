【海內外台灣國是會議】賴清德：台灣是主權獨立國家 與中國互不隸屬

台灣國家聯盟25日主辦「海內外台灣國是會議」，主題 是「台灣國家正常化、亞太和平永續化」，副總統賴清 德出席表示，台灣是主權獨立國家，主權... 台灣國家聯盟25日主辦「海內外台灣國是會議」，主題 是「台灣國家正常化、亞太和平永續化」，副總統賴清 德出席表示，台灣是主權獨立國家，主權與中國互不隸 屬，這是不爭的事實。 中央社記者鄭清元攝 110年4月25日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）台灣副總統賴清德今（25）日出席台灣國家聯盟舉辦的會議並發表演說，指台灣是主權獨立的國家，與中國互不隸屬，這是不爭的事實，台灣的前途只有台灣的主人，也就是2300萬台灣人有權決定。

台灣國家聯盟25日舉辦2021「海內外台灣國是會議」會議，探討台灣國家正常化及亞太和平永續議題，總統府資政 姚嘉文亦出席發表演講。

自由報導，賴清德出席時強調，台灣是主權獨立的國家，「與中國互不隸屬」，這是不爭的事實，台灣的前途只有台灣的主人，也就是2300萬台灣人有權決定，任何一個人、一個政黨或國家都不能擅自改變。

賴清德會中主張，第一是捍衛主權完整「寸土不讓」，第二是維護台灣民主自由人權生活方式「不容侵害」，第三是堅定對台灣人民的承諾，建設國家、發展經濟、造福台灣人民。第四是維持台灣人民對未來前途的選擇權，第五是承諾穩定兩岸和平發展，第六是有責任維護印太和平。

賴清德提及，目前台灣或印太地區正進入關鍵時刻，中國自習近平上任後，對內實施科技獨裁，對人民進行全面控制，迫害新疆維吾爾族，更全面破壞過去對香港一國兩制的承諾。對外在東海、南海擴充軍武，更利用經濟優勢推進一帶一路，企圖建立中國影響力，還用戰狼外交引起國際側目。

賴清德指出，中國對台灣採取比以往更強烈舉措，對台灣內部進行統戰分化，甚至有許多反動作為，並對台灣的國際空間進行壓制，包含奪取邦交國、阻止台灣參加國際組織、打壓參與世界衛生組織。大家要知道專制獨裁需要強大民族主義，民族主義更反過來加強共產主義的統治，這三項加在一起會越轉越快，力量會越來越大，台灣必須謹慎面對，國際上也非常關心。

那麼台灣要如何面對？賴清德談及，蔡英文總統以穩健態度面對兩岸變化，第一任就職時就宣布承諾不變、善意不變，不會走回去對抗老路。在第二任當選後，蔡總統也宣布四大原則，和平、對等、民主、對話，可以看見蔡總統穩健的態度。

賴清德說，外交政策上，在這次武漢肺炎防疫期間，大家都深深感受台灣的防疫實力，全球確診病診超過1億人，台灣能夠如此安全，這都是蔡總統所領導團隊、醫生護士站在第一線，以及台灣人民的團結。同一時間，政府也拚經濟，蘇院長去年推動紓困政策補助企業運轉、薪水補貼穩定就業，去年台灣經濟成長率3.11%，今年預估約4.6%，在全國人口數2千萬人以上國家，經濟成長率最好的國家就是台灣。

他提醒，習近平不放棄武力併吞台灣，認為這是中國民族復興大業重要的道路，要對台灣一國兩制，在這種情形下台灣要自立自強，國際社會支持台灣，大家要全力支持蔡英文總統的領導，也要團結一心，自然可以水到渠成。

在會議上，「憲政改革小組」共同召集人、總統府資政姚嘉文強調，當年外交部次長楊西崑曾向蔣介石提出，將中華民國改名為「中華台灣共和國」，很早就有區別與對岸是不同國家的想法。而台灣只有正名，才能變成與中國不一樣的國家，台灣新憲法的基本主張是正名為「台灣共和國」。

姚提到，尤其武漢肺炎期間，各國在出入境管制上，誤將台灣人當成中國人，或將台灣華航贈送的口罩誤認為中國所送，為避免國際混淆，新憲法所定的國名應正名為「台灣共和國」。