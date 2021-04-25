台中捷運綠線正式通車　台灣前後任總統出席見證

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）台中捷運綠線試營運多月後，今（25）日中午12點正式通車，台中市政府上午10點舉辦通車典禮，總統蔡英文、前任總統馬英九皆出席觀禮，不過剛卸任的前交通部長也是前台中市長林佳龍未出席。

中捷綠線於去（2020）年11月16日啟動試營運，試營運第6天發生聯結器軸心斷裂事件而暫停試營運。經過多月檢討、修配與測試後，今年3月25日起恢復免費搭乘試營運，累計逾200萬人次搭乘，並在一個月後（4月25日）正式通車，宣告台中迎接捷運新紀元。

除了總統蔡英文、前總統馬英九，台中市長盧秀燕、台北市長柯文哲、行政院副院長沈嶸津、立法院副院長蔡其昌、台中市前市長胡志強、台北市前市長郝龍斌、立委張廖萬堅、高虹安、陳柏惟等人也到場與會。為太魯閣號失事負起政治責任而請辭的前交通部長，也是前台中市長林佳龍未出席。

盧秀燕致詞時表示，台中捷運蓋了13年，她坦言真的「蓋得太久了」，波折甚多也讓市民一度失去信心，所幸在市府堅持下終於做到了，而她也等到承諾的中捷綠線正式通車，可以卸下穿了好幾個月上班以示奮鬥決心的中捷制服。盧秀燕表示，即使卸下制服，但不會卸下重擔，未來會持續確保中捷安全營運、擴大捷運路網以執行交通部甫核定的「捷運大台中計劃」。