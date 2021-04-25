研究：全球升溫冰山融化、地下水超抽致地軸偏移

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）全球氣候變遷已是全球大部分人公認的問題，無論是上升的均溫還是日益頻繁的極端氣候災害，各國都已經有所認知，但是你知道嗎？就連地球的地軸，都會受到全球升溫、冰山融化的影響。

一般而言，地球的地理南極與地理北極連成的軸，是地球自轉方向和地表相交之處，不過這個軸並非固定，地表各處質量的分布，其實有辦法影響軸的角度。

衛報報導，中國科學院地理科學與資源研究所觀察過去地軸偏移的紀錄發現，以往只有海潮與地球內部熔岩的流動等自然因素可以改變的地軸角度，1990年代後因為大量冰山與海冰溶化入海，已經足以成為改變地軸角度的因素。

相關的數據資料來自2002年美國太空總署與德國合作發射的重力回溯及氣候實驗衛星(GRACE)，該衛星發射後被用於紀錄冰山溶化狀況，不過研究發現，早在衛星升空之前的1990年代，地軸就已經受到了人類活動的影響。

數據顯示，1995年地軸方向已經從南向轉為東向，且1995至2020年間，地軸偏移的速度已是1981年至1995年間的17倍，而自1980年以來，軸偏離的距離已經達到4公尺。

這份發佈在《地球物理研究通訊(Geophysical Research Letters)》期刊的研究同時還指出，雖然冰山融化對地軸偏移影響最大，人類在過去50年內使用了大約18兆公噸的地下水，卻從來沒有予以補充，地下水被抽出使用後流入大海，也會影響地表重量分配。

不過蘇黎世大學Vincent Humphrey教授說，雖然從研究可以看出人類活動對地球的影響巨大，甚至足以移動地軸，但是其實地軸的偏移大概只能改變一天日常幾微秒，對日常生活的影響應該不至於太大。