【新冠肺炎】印度單日新增確診數創全球新高 「氧氣荒」醫院急跳腳

印度新德里民眾因等不到醫院病床，由家屬陪伴在院外車上使用呼吸器等待入院。（美聯社圖片） 印度新德里民眾因等不到醫院病床，由家屬陪伴在院外車上使用呼吸器等待入院。（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）印度正面臨來得既急又猛的第二波新冠肺炎疫情，周六（24日）印度衛生部公布的單日新增確診人數高達346,786人，連三日寫下全球新高，人口綢密地區的醫院收治滿滿需要供氧設備的患者，偏遠地區醫療院所供氧設備不足，命懸一線。

印度媒體報導，由於患者突然爆量，國內面臨嚴重「氧氣荒」，一所在德里的大型醫院Betra Hospital向政府發出求救，指院內庫存氧氣量只夠260位患者用90分鐘，人命關天，衛生部先火速調派一批氧氣瓶讓醫院能再撐另一個90分鐘，接著再調度另批氧氣瓶送醫院。不僅德里拉緊報，印度政府已緊急派遣軍用飛機及火車陸續將氧氣瓶送至偏鄉醫院。

路透社報導，不僅新增確診數創全球新高，印度染疫死亡單日新增人數也寫下國內新高達2,624人，德里的火化場根本無法處理為數眾多的遺體，家屬只能悲傷排隊等待辦理親人後事。

衛生專家把印度疫情突然間急轉直下，歸因於政府民間近來防疫措施鬆懈。冬季時印度疫情趨緩，單日新增確診數降至一萬人，官員及民眾誤以為疫情受到控制，因此陸續解除防疫措施，甚至允許大型集會，這為人口稠密的印度帶來極大風險，加上變種病毒流竄，造成第二波疫情捲土重來且又急又快。

截至台北時間24日深夜，在人口數約13億的印度，累計新冠確診人數逾1,660萬人，累計死亡人數189,544人。