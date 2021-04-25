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大雨特報解除　全台灣周日溫度略降、多雲短暫雨

至於五一連假天氣，受東北風影響，北部及東北部早晚天氣較涼，但1日東北風減弱，各地大多為晴到多雲

By 施家恩, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/25 09:33
受颱風影響，基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖易有長浪發生，花蓮及馬祖已觀測到 1.5至3公尺的浪高，中央氣象局提醒在海邊作業及旅遊的民眾...

受颱風影響，基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖易有長浪發生，花蓮及馬祖已觀測到 1.5至3公尺的浪高，中央氣象局提醒在海邊作業及旅遊的民眾... (來源 台灣英文新聞)

（台灣英文新聞／施家恩　台北報導）中央氣象局表示，周日（25日）華南雲雨區東移，北部雲量增加並有短暫陣雨，白天氣溫較周六下降許多，溫度落在20至24度間，中部在22至26度間，南部則是24至28度間；降雨機率在五成左右，提醒出門攜帶雨具。

原先預估會自菲律賓北上靠近台灣的舒力基颱風，未料路徑大轉向「落跑」北上往日本，讓期待颱風來台抒緩中南部乾旱情況的民眾大失所望，但受颱風影響，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及馬祖易有長浪發生，目前臺東(臺東、蘭嶼)、宜蘭(蘇澳、龜山島)、花蓮及馬祖已觀測到 1.5至3公尺的浪高，中央氣象局提醒在海邊作業及旅遊的民眾請注意。

至於五一勞動節三天連假前的天氣，中央氣象局預報，周四（29日）鋒面通過及東北風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，北部及東北部地區有短暫陣雨，中部、東部、東南部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。連假第一天的周五（30日），受東北風影響，北部及東北部早晚天氣較涼，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周六（1日）東北風減弱，各地大多為晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

民視氣象主播林嘉愷24日表示，這波水氣進來，周六南部有雨，周日及周一的華南雲雨區還會帶水氣近來，各地都有機會降雨，週二雨減少，週三鋒面接近，週四至週五白天鋒面通過，民眾未來一周可期待較多的降雨。他觀察，由這兩波的系統來看，整個環境場已在改變，「大家期待的台灣雨季，要來了」。
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更新時間 : 2021-04-25 17:29 GMT+08:00

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