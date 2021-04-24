台灣青年女力「資安闖天關」 高志明籲數發部設台南沙崙

「2021 GiCS（Girls in CyberSecurity）第1屆尋找資安女婕思」決賽今（24）日在臺南沙崙智慧科學城火熱登場。科... 「2021 GiCS（Girls in CyberSecurity）第1屆尋找資安女婕思」決賽今（24）日在臺南沙崙智慧科學城火熱登場。科技部長吳政忠、台灣數位科技與政策協進會理事長高志明、台南市長黃偉哲皆到場參與。（來源：台灣英文新聞／Eric Chang 攝影）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）為鼓勵青年女性打破性別框架投入資安科技領域，「2021 GiCS（Girls in CyberSecurity）第1屆尋找資安女婕思」決賽今（24）日在臺南沙崙智慧綠能科學城火熱登場，65組女性白帽駭客同場競技切磋；科技部長吳政忠、台南市長黃偉哲、台灣數位科技與政策協進會理事長高志明皆出席活動。

為響應蔡政府2016年提出「資安即國安」的戰略目標，實現提升女性科技人才(Women in STEM)政策，「尋找資安女婕思」不僅向下扎根，也打破理工科領域的性別窠臼，鼓勵年輕女性投入資安科技領域。科技部長吳政忠勉勵參賽學生，展現台灣科技女力，也希望有更多的女性新血投入這片領域。

科技部長吳政忠4月24日受邀出席於台南沙崙智慧科學城「尋找資安女婕思」決賽並致詞。（來源：台灣英文新聞／Eric Chang 攝影）

台灣數位科技與政策發展協進會理事長、義美總經理高志明受邀致詞呼應政府的南北平衡政策。他表示，在蔡總統的帶領下，短短數年台南沙崙智慧園區從一片荒蕪建設到硬體設備初具雛形，希望政府能與民間合作，將園區打造完善，吸引資金與人才，讓台灣南部成為發光發熱的地方。言及政府發展數位科技決心，高志明提出大膽構想，建議「將數位發展部設在台南沙崙智慧園區，這是對南部的重大鼓勵。」一席發言獲得台下熱烈掌聲支持。

台灣數位科技與政策發展協進會理事長、義美總經理高志明4月24日受邀出席於台南沙崙智慧科學城「尋找資安女婕思」決賽並致詞。（來源：台灣英文新聞／Eric Chang 攝影）

物聯網世代，資安不僅是發展數位經濟與產業創新之碁石，也是提升我國數位防禦能量、打造安全可信賴的數位國家的重要途徑。蔡總統在去年11月8日接見資安戰隊與高中生們，就曾提出4資安政策重點: 「向下扎根、南北平衡、資安創業、女性扎根」。

本賽事鼓勵年輕人資安衛國，也意在提升台灣目前STEM（Science科學、Technology科技、Engineering工程、Math數學）領域女性人數，更希望翻轉國人對駭客的負面印象，了解「白帽駭客」可以幫助國家、企業確保訊息安全。

由行政院科技會報辦公室、教育部及科技部共同指導，國家實驗研究院國家高速網路與計算中心及台北市電腦公會共同執行的「尋找資安女婕思」競賽，24日決賽由65組來自全台各地的高中職與大專院校的女力分組競技，內容包含「資安闖天關」、「創意發想賽」兩大主題式活動，24日下午在台灣沙崙智慧科學園區C區聯合研究中心舉辦決賽。賽事包括：創意發想賽、資安闖天關、資安體驗 ，在晉級賽場也舉辦「智駕車導覽」、智慧MR挑戰與資安大地遊戲。

「尋找資安女婕思」決賽現場（來源：台灣英文新聞／Eric Chang 攝影）