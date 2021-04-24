【只送不賣!】台灣林務局花蓮林管處推廣原生種　參加活動可獲贈5款植物插畫口罩

目前太魯閣櫟以及台灣火刺木口罩已經製作完成(如上圖) ，另外3種還在設計中，預計6月製作完成。(林務局花蓮林區管理處-官方臉書) ... 目前太魯閣櫟以及台灣火刺木口罩已經製作完成(如上圖) ，另外3種還在設計中，預計6月製作完成。(林務局花蓮林區管理處-官方臉書)

延伸閱讀:【火星洞鹽田】南台灣七股鹽田現「粉紅泡泡」夢幻奇景紅到國外

【林地淘金！】台灣發現頂尖食材白松露原生種 林業試驗所預估：8年栽培完成•10年內可量產

花蓮林區管理處將花蓮常見的5種原生植物以類圖鑑、插畫風格印製成口罩，花蓮林管處副處長王怡靖說，目前有兩款已亮相，預計在推廣活動中送給參與民眾。中央社

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導) 花蓮林區管理處將花蓮常見5種台灣特有的原生植物以類圖鑑、插畫風格印製成口罩，目前2款已亮相，預計今年7月起在推廣活動中贈送給參與民眾。

花蓮林區管理處副處長王怡靖指出，原生種口罩結合推廣原生種政策及防疫新生活，選出5款花蓮代表性的原生植物種類，以插畫風格印製在台灣製的醫療用口罩上，簡單又素雅。

王怡靖說，目前選定太魯閣櫟、台灣火刺木、牧野氏山芙蓉（山芙蓉）、羅氏鹽膚木、椬梧等5種花蓮最常見的原生植物，目前僅太魯閣櫟以及台灣火刺木製作完成，其餘3種還在設計中，預計6月製作完成。

「原生種插畫口罩只送不賣」，王怡靖說，初步規畫5種口罩為一盒，7月起配合小花蔓澤蘭剷除系列活動中送出，預計有5000盒，活動時間會提前公布在花蓮林管處官網以及林務局花蓮林區管理處官方臉書。

中央社引述王怡靖說，宣導品是吸引民眾參與活動的誘因，除了原生種口罩，還有國產台灣杉製成的手機架（如下圖），都以實用性為考量，讓原生物種出現在生活周遭，達到宣傳功能，還沒正式發送，已經收到不少正面回饋。

花蓮林區管理處將花蓮常見的原生植物以類圖鑑、插畫風格印製成口罩，預計推出5款，目前已完成太魯閣櫟、台灣火刺木2款樣式，加上台灣杉製成的手機架（如上圖），將作為贈送給民眾的宣導品。中央社