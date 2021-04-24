【境外移入再增6例】案1094首例武漢肺炎確診病患　猝死於台灣防疫旅館

中央流行疫情指揮中心24日宣布境外移入再增6例，其中案1094為首例在防疫旅館猝死的武漢肺炎案例。 （來源：中央社檔案照片） 中央流行疫情指揮中心24日宣布境外移入再增6例，其中案1094為首例在防疫旅館猝死的武漢肺炎案例。 （來源：中央社檔案照片）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增6例境外移入COVID-19確定病例，分別自菲律賓(案1093、1094、1098)、印度(案1095)及印尼(案1096、1097)入境。其中案1094已在檢疫旅館內身亡。莊人祥今日下午在記者會上證實，這是台灣首例武漢肺炎確診病患猝死防疫旅館。

衛福部新聞稿指出，台北市大同區一名70多歲的男性（案1094），4月8日自馬尼拉入境，持有3日內的陰性證明，入境後於北市防疫旅館執行檢疫，檢疫期間9日到18日皆回報衛生單位，檢疫過程中沒有出現任何健康問題，直到19日回報與新冠病毒無關症狀，心情不佳無食慾等狀況，衛生單位依照規定協助安排就醫，20日持續檢疫仍回應「身體健康」。

直到21日旅館致電詢問健康情況，男子完全沒有接電話，旅館業者認為有異，委請衛生局及消防局查看，結果男子已陳屍在旅館內，無呼吸心跳，明顯死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，案1094經法醫採檢於今日確診(Ct值27)。個案居家檢疫期間及就醫時接觸者皆有適當防護，故無匡列接觸者。

其餘境外移入新增的5例案例分別自菲律賓(案1093、1098)、印度(案1095)及印尼(案1096、1097)入境。

案1093為菲律賓籍20多歲男性，今年3月17日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所進行檢疫，期間並無症狀及期滿採檢為陰性；個案於4月7日因同行移工確診(案1054)進行居家隔離，於4月11日解除後進行自主健康管理，因工作需要，4月22日由公司安排至醫院自費採檢並於今日確診(Ct值30，核酸二採陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。已掌握個案接觸者6人，其中1人列居家隔離，4人列自主健康管理，1人已出境。

案1095為印度籍20多歲男性學生，今年4月8日首次來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫至4月22日，期滿後隔日由學校專案安排至醫院採檢並確診(Ct值20，核酸二採及血清抗體檢驗中)。已掌握個案接觸者1人，列自主健康管理。

案1096為印尼籍20多歲男性學生，今年4月8日首次來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫至4月22日，期滿後隔日由學校專案安排至醫院採檢並確診(Ct值33，核酸二採Ct值30，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。已掌握個案接觸者共8人，其中1人列居家隔離，7人列自主健康管理。

案1097為印尼籍30多歲男性漁工，4月22日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，4月23日因有咳嗽症狀，由集中檢疫所安排採檢並於今日確診。已掌握個案接觸者共27人，其中15人列居家隔離，12人列自主健康管理。

案1098為菲律賓籍20多歲女性移工，今年3月26日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，4月8日接受檢疫期滿前採檢陰性；因工作需要，個案於4月23日至醫院自費採檢並確診(Ct值31，核酸二採Ct值32，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。已掌握個案接觸者共19人，因有適當防護，列為自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計202,574 例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含200,556 例排除），其中1,097例確診，分別為976例境外移入，78例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及4例調查中；另1例（案530）移除為空號。確診個案中12人死亡、1045人解除隔離、40人住院隔離中。