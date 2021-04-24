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【火星洞鹽田】南台灣七股鹽田現「粉紅泡泡」夢幻奇景紅到國外

▲國外媒體法新社對這種粉紅色鹽田現象解釋稱: 原因是「久未下雨」(caused by no rain) 所導致。▲台南當地退休鹽工則認為，是過去引入海水時，吳郭魚也跟著被引進，雄性吳郭魚發情時，為了獲得母魚青睞，就會挖出圓形坑洞來示好。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/24 12:21
台灣中南部疑因久旱不雨，各地出現乾涸奇景，台南七股一處廢棄鹽田竟由白色轉成粉粉色，還出現大量圓形坑洞與波浪狀圖樣，如夢似幻。（空拍玩家沈...

台灣中南部疑因久旱不雨，各地出現乾涸奇景，台南七股一處廢棄鹽田竟由白色轉成粉粉色，還出現大量圓形坑洞與波浪狀圖樣，如夢似幻。（空拍玩家沈...

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台南七股一處廢棄鹽田竟由白色轉成粉紅色，還出現大量圓形坑洞與波浪狀圖樣，連國外媒體也注意到，並且報導這幅如夢似幻的景色(下圖) 。

【火星洞鹽田】南台灣七股鹽田現「粉紅泡泡」夢幻奇景紅到國外

新加坡海峽時報23日刊出一張台南七股鹽田粉紅色泡泡的畫面, 來源為法新社。圖中還有一對拍婚紗的新人。

這處粉紅色夢幻鹽田，位於台南七股鹽山北邊約10分鐘車程，「七股鹽山」官方粉專指出，這裡以前是很大片的曬鹽場，因廢棄未使用，也沒有引進海水，土壤就形成紅白相間的一團團凹洞透過鏡頭展現，更像是在火星地表一樣，所以有了「火星洞洞鹽田」的稱號。

「七股鹽山」粉專解釋奇景：

這是土壤內的粗鹽經長期曝曬結晶向外擴散，形成一圈又一圈的凹洞景觀，另由於土壤含有過渡元素或藻類，在不同的光線下會呈現出不同顏色。

退休鹽工不同說法:

中央社引述當地退休鹽工有不同的看法，他們說，鹽田圓形坑洞是過去引入海水時，吳郭魚也跟著被引進，雄性吳郭魚發情時，為了獲得母魚青睞，就會挖出圓形坑洞以示好，挖得圓坑愈大，愈能彰顯公魚的能力，所以才會出現不同大小的圓坑。

國外媒體法新社報導

國外媒體法新社對這種現象的解釋為: 七股粉紅色鹽田的註解是「久未下雨」(caused by no rain)，即缺水導致。法新社這張照片也被新加坡海峽時報網站採用(如上圖)。

An aerial view shows a wedding couple kissing as they pose for photographs next to a pink coloured salt field, caused by no rain, in Tainan on April 21, 2021.

PHOTO: AFP

台南一中科學班主任說法

台南一中科學班主任陳立偉則說，從相片來看，可能是鹽田土壤含有元素週期表所列的過渡元素，這類金屬元素有顏色，因久未下雨，水乾出現結晶，顯現顏色；但也有可能是藻類顏色，最終還是得檢驗才能確認。

空拍玩家沈統斐說，他在網路上看到相片後趕往尋找，果真被他在七股找到。沈統斐認為可能是鹽田含有鐵質，但不管如何，這幅景象真是太美了，讓人流連忘返。

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