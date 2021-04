【火星洞鹽田】南台灣七股鹽田現「粉紅泡泡」夢幻奇景紅到國外

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台南七股一處廢棄鹽田竟由白色轉成粉紅色,還出現大量圓形坑洞與波浪狀圖樣,連國外媒體也注意到,並且報導這幅如夢似幻的景色(下圖) 。

新加坡海峽時報23日刊出一張台南七股鹽田粉紅色泡泡的畫面, 來源為法新社。圖中還有一對拍婚紗的新人。

這處粉紅色夢幻鹽田,位於台南七股鹽山北邊約10分鐘車程,「七股鹽山」官方粉專指出,這裡以前是很大片的曬鹽場,因廢棄未使用,也沒有引進海水,土壤就形成紅白相間的一團團凹洞,透過鏡頭展現,更像是在火星地表一樣,所以有了「火星洞洞鹽田」的稱號。

這是土壤內的粗鹽經長期曝曬結晶向外擴散,形成一圈又一圈的凹洞景觀,另由於土壤含有過渡元素或藻類,在不同的光線下會呈現出不同顏色。

中央社引述當地退休鹽工有不同的看法,他們說,鹽田圓形坑洞是過去引入海水時,吳郭魚也跟著被引進,雄性吳郭魚發情時,為了獲得母魚青睞,就會挖出圓形坑洞以示好,挖得圓坑愈大,愈能彰顯公魚的能力,所以才會出現不同大小的圓坑。

國外媒體法新社對這種現象的解釋為: 七股粉紅色鹽田的註解是「久未下雨」(caused by no rain),即缺水導致。法新社這張照片也被新加坡海峽時報網站採用(如上圖)。

An aerial view shows a wedding couple kissing as they pose for photographs next to a pink coloured salt field, caused by no rain, in Tainan on April 21, 2021.

PHOTO: AFP