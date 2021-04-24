【最新】又出事! 北台灣宜蘭武塔站違規施作•工人跨越月台　太魯閣號急煞不及遭撞傷

台鐵405次台東開往樹林太魯閣號24日上午通過武塔站時撞到工人，內政部警政署鐵路警察局花蓮分局表示，初步調查工人疑貪圖方便，橫跨鐵軌拿東... 台鐵405次台東開往樹林太魯閣號24日上午通過武塔站時撞到工人，內政部警政署鐵路警察局花蓮分局表示，初步調查工人疑貪圖方便，橫跨鐵軌拿東西，可能引發列車碰撞意外，涉公共危險罪。（讀者提供）中央社

更新時間: 2021-04-24 15:13

首次發稿: 2021-04-24 10:48

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台鐵局今天（4/24）說，405次台東開往樹林太魯閣號，上午8時45分接報，通過宜蘭武塔站時由於月台加高工程施工，工人跨越月台，太魯閣號雖緊急煞車仍撞上，工人送醫，現場停車後晚13分開車。

內政部警政署鐵路警察局花蓮分局表示，初步調查工人疑貪圖方便，橫跨鐵軌拿東西，可能引發列車碰撞意外，涉公共危險罪。​​​​​​

針對台鐵宜蘭工務段今天又發生廠商違反施工安全規定發生擦撞事件，行政院長蘇貞昌致電交通部長王國材，要求應從速、從嚴處置辦理。

行政院發言人羅秉成表示，蘇貞昌得知此事當下，致電交通部長王國材，指示應嚴加督促台鐵立即針對廠商及相關人員的違法、違約法律責任，從速、從嚴處置辦理。

蘇貞昌同時進一步要求交通部與工程會就204項臨軌工程，嚴格落實安全風險管制與各項工程履約管理，防範類似情況再次發生。

台鐵405次台東開往樹林太魯閣號24日上午通過武塔站（圖）時，由於月台加高工程施工，工人跨越月台，太魯閣號緊急煞車仍撞上，工人受傷送醫。（台鐵提供）中央社 事發地點宜蘭武塔站示意圖 (Google Map)

據悉受傷的工人目前在羅東博愛醫院進行緊急救治，意識清楚。中央社引述宜蘭縣政府消防局表示，受傷工人主訴胸部疼痛、頭部有4公分撕裂傷及左肩疑骨折。

交通部台灣鐵路管理局說，經查宜蘭工務段派員辦理保修作業尚未完成，廠商未獲通知就進場作業，已要求重罰廠商，並研議解約，徹底預防類似情況發生。

太魯閣號4月2日發生慘重出軌事故，造成49人罹難、超過200人輕重傷。