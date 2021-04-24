國軍漢光37號「電腦兵棋推演」展開　以最嚴苛敵情威脅•模擬共軍侵犯台灣各種可能

國軍漢光37號電腦兵棋推演23日中午正式展開，國防部長邱國正（圖）進入衡山指揮所，勉勵各級單位戮力演訓。（軍聞社提供）中央社 國軍漢光37號電腦兵棋推演23日中午正式展開，國防部長邱國正（圖）進入衡山指揮所，勉勵各級單位戮力演訓。（軍聞社提供）中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國軍漢光37號電腦兵棋推演昨(4/23)中午正式展開，軍事新聞通訊社報導，國防部長邱國正強調，兵推是戰備訓練項目之一，務必遵守操演程序並結合當前敵情，要藉由狀況處置精進戰術戰法，達到演習目的。

綜合軍聞社與中央社報導，國軍漢光37號電腦兵棋推演23日至30日進行8天7夜，為史上最長一次兵推；軍方指出，此次採「複合式兵推」，並以最嚴苛敵情威脅狀況模擬共軍犯台各種可能，由於疫情考量，此次進洞人數僅約300人。

共軍頻以機艦侵擾台灣防空識別區（ADIZ），更不時逾越台灣海峽中線，甚至侵擾台灣東南方海空域，已嚴重影響區域和平穩定；漢光演習為國軍年度最重要、最大規模演練，近年提升訓練強度，以防範敵對勢力對台灣的侵擾，並分為電腦兵推及實兵實彈演練。電腦兵推已於23日中午正式登場。

國軍漢光37號演習電腦兵棋推演將於4月23日至30日舉行；實兵實彈演習於7月12日至16日登場。

兵推部分，根據公開訊息，此次一連8天7夜進行，為史上最長一次兵推。國防部長邱國正19日對此指出，兵推曾有5天、7天等不同實施時間，主要是視環境狀況、課目、研討議題而定，今年經檢討後，發現以往兵推時間匆忙，無法充分討論，因此決定延長兵推時間。

國防部也表示，此次兵推採每天連續24小時的「複合式兵推」，並以最嚴苛的敵情威脅景況，由攻擊軍模擬敵犯台各種可能行動，並設計演習想定，再藉「JTLS 電腦兵棋系統」，併用議題研討方式，實施防衛作戰推演與驗證。

軍方人士指出，複合式兵推結合議題探討、電腦兵棋系統對抗兩種模式，由於受疫情（COVID-19）影響，相較過往的上千人，此次進入衡山指揮所的人數共約300人，目的是避免引起群聚感染，預計每天上午先進行議題討論並得出方案後，才將相關參數輸入電腦系統進行模擬，但因模擬時間並非如外界想像的快速，因此考量兵推完整性，此次才將兵推時間延長為8天7夜。

軍聞社23日晚間報導，邱國正當天主持漢光37號複合式兵棋推演精神講話，除宣布兵棋推演正式開始，並期勉全體官兵結合當前敵情狀況與戰場環境，精進戰術戰法、落實保密規定，順利完成此次演習任務。

邱國正指出，作戰和訓練最大的差別，在於訓練必須按部就班、循序漸進，兵推是戰備訓練項目之一，各級幹部切不可因為資深而便宜行事，影響演習任務進行，務必遵守每個操演程序，結合當前敵情狀況，熟悉作戰環境、落實戰場經營作為，藉由狀況處置精進戰術戰法，才能真正達到兵棋推演的目的。

邱國正同時要求，國軍無論何時都要建立「保密就是保命」的正確觀念，養成良好的保密習慣，確實遵守演習的規定與紀律，共同為提升國軍戰力而努力。