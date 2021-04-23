【新冠肺炎】日本三度祭緊急事態令 東京、大阪備戰黃金周

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日本新冠肺炎（COVID-19）疫情難抑，首相菅義偉今（23）日傍晚針對東京、京都、大阪、兵庫4個都府縣發布了緊急事態宣言，這是繼去年4月、今年1月之後，日本三度做出此一宣布。

根據共同社，本次緊急宣言實施期間為4月25日至長假結束後的5月11日。

期間內供酒的餐飲業者、百貨等大型商場、遊樂園、戲院、博物館等必須停業。面積逾千平方公尺的零售業者、顧客聚集商家，除生活必需品區，其餘須停止銷售。周末與休假日公共交通縮減班次。棒球、足球等職業球賽，原則採無觀眾方式進行。學校依據疫情嚴重度採取防疫措施，避免社團、課外活動等高風險活動，大學則鼓勵線上教學。企業建議遠距上班。

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美聯社報導，隨著東京夏季奧運將於3個月後開幕，日本搶在4月底至5月初的黃金周來臨前，下達此禁令，盼能降低民眾在假期間移動的機率，阻止疫情進一步蔓延。過去日本雖實施緊急事態令，卻因並無強制約束力，對防疫助益有限。本次戴口罩、不准外出等措施仍為非強制性，專家憂心人民恐不會乖乖就範。

截至4月23日，日本已通報558,332確診病例，其中9,823人亡故。本波疫情來得又急又猛，肇因於英國變種病毒在日本境內快速傳播，而疫苗接種計畫也顯牛步，進口疫苗太少，自產疫苗又仍停留在初期階段，醫療體系再瀕崩潰邊緣。