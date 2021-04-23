罵髒話好處多？研究：展現高智力、有助提高忍痛力

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）世人總將罵髒話視為不合禮法、低智商的行為，但研究顯示，講髒話好處多多，不僅代表口語能力高人一等，甚至有助增加疼痛的耐受度？

CNN報導，研究髒話已有40餘年的麻省文科學院（Massachusetts College of Liberal Arts）心理學榮譽教授Timothy Jay指出，過去20年來，針對腦部與情緒的多項研究顯示，口出穢言的益處超乎一般人想像，以下便羅列五種優點。

講粗話是高智力的展現

2015年的研究發現，受過良好教育的人士，詞彙豐沛，出口成「髒」的能力也優於常人，意味語言能力與智商有某種程度的關聯。知道何時該說、何時不該爆粗口，也反映了個人的社會認知能力。

穢言與誠實的關聯

2017年的三項研究指出，會說髒話的人，往往能坦率地以強烈字眼表現情緒，就人際關係而言，被視為較誠實、較不愛扯謊。不過，研究也警告，這並不代表愈愛用髒話的人，就愈不會從事不道德行為。

爆粗口提升疼痛忍受力

健身時想超越體能極限？來句髒話就對了。研究指，騎自行車等需要肌耐力的活動時，一邊罵髒話，竟可以激發出身體潛能。不只如此，也有研究指，將手放入冰水的同時，破口大罵幾句，竟能收減輕痛感之效，在水中的時間也能較久。

專家說明，咒罵的這個行為，會觸發應激反應，啟動身體反射作用，腎上腺素上升，讓肌肉準備作戰。不過，粗話也非健身萬靈丹，用太多可是會失靈的。

咒罵是創造力的展現

罵髒話時，用到的是右腦，即所謂的創意部位。臨床上，右腦中風患者往往缺少情緒波動，較無法理解與說笑話，就算曾是髒話愛用者，也可能就此失去說粗話的能力。

寧動口不動手

專家認為，不同於貓狗，害怕或生氣時會咬人、抓人，人類透過語言發洩情緒，避免了肢體衝突，阻止事態進一步惡化，這也是一種生物進化的表現，爆粗口總比動粗好。

這諸多益處，並非鼓勵人講髒話，只是下回說髒話時，至少別對自己太苛責，畢竟身而為人，誰沒有想開罵的時候？