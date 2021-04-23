Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

台塑搶食電動車大餅 王文潮：降低能源使用率

台塑拚轉型，發展綠色能源與進攻電動車應用。

By 台灣英文新聞－編輯
2021/04/23 17:30
台塑企業管理中心常務委員王文潮 （來源：中央社）

台塑企業管理中心常務委員王文潮 （來源：中央社）

（台灣英文新聞／ 財經組 綜合報導）電動車大興，綠能正夯，台塑集團布局電動車產業不遑多讓。企業管理中心常務委員王文潮指出，台塑攻電動車應用，最大的重點是降低能源使用率；他也指出綠電如風力發電、太陽能等靠天吃飯，儲能系統十分重要。

能源與碳排放議題是現今企業面臨的機遇與挑戰，根據中央社報導，台塑集團企業管理中心常務委員王文潮出席旗下產品發表會時提及，台塑集團計劃轉型，專攻綠色能源發展，台塑化與日商日機裝合資成立福機裝公司，就是重要的一步棋。

會後受訪被問及綠能事業時，王文潮表示，各國陸續訂出碳中和目標，他也點出了台灣能源供應現況，表示核能將逐步退役，火力發電不受民眾青睞，天然氣雖然重要但成本較高，至於綠能如風力發電、太陽能則靠天吃飯，儲能系統因而非常重要。

提及各國搶攻電動車商機，王文潮表示，台灣市場小、量能不夠。區域性電網供應，譬如充電樁的設立就可能遇到問題。他認為現在電池技術還不夠成熟，台塑要專攻電動車應用，最大的重點是降低能源使用率。

台塑集團轉型並非一日之功，早在去年王文潮就表示，台塑六輕不是只生產汽柴油的煉油廠，他們長遠目標是將燃油動力系統變成電動系統。他也表示，台塑已掌握電動車3個最重要技術，電池、馬達、電控，萬事俱備，只等台灣電力網完備的東風，台塑集團將全面進攻電動車市場。
電動車
台塑
王文潮
綠能

相關新聞

〈時評〉「整合、想像」是台灣電動車成敗的關鍵？
〈時評〉「整合、想像」是台灣電動車成敗的關鍵？
2021/04/12 14:42
〈時評〉台灣「電動車之夢」造起來　但資安環境準備好了嗎？　
〈時評〉台灣「電動車之夢」造起來　但資安環境準備好了嗎？　
2021/03/23 09:45
【電動車時代來臨】和大沈國榮: 台灣技術仍待迎頭趕上 鴻海魏國章: MIH聯盟已有全球1065廠商參與
【電動車時代來臨】和大沈國榮: 台灣技術仍待迎頭趕上 鴻海魏國章: MIH聯盟已有全球1065廠商參與
2021/03/17 11:29
【電動車時代來臨】工研院點出台廠潛在4大商機　和碩童子賢：未來台灣汽車產值上看6兆美元
【電動車時代來臨】工研院點出台廠潛在4大商機　和碩童子賢：未來台灣汽車產值上看6兆美元
2021/03/17 10:37
【投資理財老生常談】MIH平台進攻全球電動車 值得期待
【投資理財老生常談】MIH平台進攻全球電動車 值得期待
2021/03/09 11:10

更新時間 : 2021-04-24 00:06 GMT+08:00

最受歡迎

【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【最新】台灣4/20新增2國籍貨機機師​武肺確診、感染源持續調查 已採檢之接觸者均陰性•本土感染可能性低
【最新】台灣4/20新增2國籍貨機機師​武肺確診、感染源持續調查 已採檢之接觸者均陰性•本土感染可能性低
【2021世界大學影響力排名】 台灣破紀錄35校上榜 成功大學位居台灣第一
【2021世界大學影響力排名】 台灣破紀錄35校上榜 成功大學位居台灣第一
【更新】陳嘉樺Ella與馬志翔主演《聽見歌再唱》上映首日 台灣天團S.H.E驚喜合體！
【更新】陳嘉樺Ella與馬志翔主演《聽見歌再唱》上映首日 台灣天團S.H.E驚喜合體！
【最新】華航機師澳洲檢出COVID19陽性•其在台灣接觸者亦確診　共同足跡台北清真寺•指揮中心4/23擴大疫調
【最新】華航機師澳洲檢出COVID19陽性•其在台灣接觸者亦確診　共同足跡台北清真寺•指揮中心4/23擴大疫調
【台灣1萬劑AZ自費疫苗】21日開打 台大4月名額已額滿 台北馬偕破千人預約
【台灣1萬劑AZ自費疫苗】21日開打 台大4月名額已額滿 台北馬偕破千人預約
感人！台灣首部同志家庭電視劇「酷蓋爸爸」　努力為愛成為更好的人
感人！台灣首部同志家庭電視劇「酷蓋爸爸」　努力為愛成為更好的人
【逾5千人預約自費新冠疫苗】 陳時中：將再釋出AZ疫苗
【逾5千人預約自費新冠疫苗】 陳時中：將再釋出AZ疫苗
美國收緊旅行警示 台灣升至3級「三思而後行」
美國收緊旅行警示 台灣升至3級「三思而後行」
海洋垃圾成藝術品！愛衝浪外國人淨灘喚環保減塑　臺虎精釀打造台北海島酒吧
海洋垃圾成藝術品！愛衝浪外國人淨灘喚環保減塑　臺虎精釀打造台北海島酒吧