台塑搶食電動車大餅 王文潮：降低能源使用率

（台灣英文新聞／ 財經組 綜合報導）電動車大興，綠能正夯，台塑集團布局電動車產業不遑多讓。企業管理中心常務委員王文潮指出，台塑攻電動車應用，最大的重點是降低能源使用率；他也指出綠電如風力發電、太陽能等靠天吃飯，儲能系統十分重要。

能源與碳排放議題是現今企業面臨的機遇與挑戰，根據中央社報導，台塑集團企業管理中心常務委員王文潮出席旗下產品發表會時提及，台塑集團計劃轉型，專攻綠色能源發展，台塑化與日商日機裝合資成立福機裝公司，就是重要的一步棋。

會後受訪被問及綠能事業時，王文潮表示，各國陸續訂出碳中和目標，他也點出了台灣能源供應現況，表示核能將逐步退役，火力發電不受民眾青睞，天然氣雖然重要但成本較高，至於綠能如風力發電、太陽能則靠天吃飯，儲能系統因而非常重要。

提及各國搶攻電動車商機，王文潮表示，台灣市場小、量能不夠。區域性電網供應，譬如充電樁的設立就可能遇到問題。他認為現在電池技術還不夠成熟，台塑要專攻電動車應用，最大的重點是降低能源使用率。

台塑集團轉型並非一日之功，早在去年王文潮就表示，台塑六輕不是只生產汽柴油的煉油廠，他們長遠目標是將燃油動力系統變成電動系統。他也表示，台塑已掌握電動車3個最重要技術，電池、馬達、電控，萬事俱備，只等台灣電力網完備的東風，台塑集團將全面進攻電動車市場。