華爾街日報：台灣軍備國防支出不足 人民備戰意識薄弱

(台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）近日中國動作頻仍，台海危機四伏，美國華爾街日報於22日撰文引述台美多位專家，指出台灣軍備國防支出不足，兵役縮短，人民備戰意識薄弱，需未雨綢繆。

報導表示，雖然沒有北京即將對台動武的跡象，但美方多名官員警告，台海爆發衝突的機率升高，而北京近年對香港的重擊，說明著國際社會若沒積極反制，中國當局將繼續為所欲為以鞏固在港權威。

美國官員、卸任台灣軍事高層及安保專家指出，當前台灣需著重提升防衛能力，嚇阻敵軍入侵或足以支撐至盟軍馳援。部分觀察家雖然認為中國動武的威脅被誇大，但中國對台施壓不只武力選項，封鎖困台灣、奪取離島皆有可能。

美國模糊承諾協防，出兵非民意所向

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）雖表示，按台灣關係法承諾美國將確保台灣有能力自我防衛。然而延續美國在台灣問題上一貫的「模糊政策」，並未表明中共武力犯台時美國如何反應。儘管美國在台灣問題上有所承諾，美國民意並不支持美軍出兵協防台灣。

人民備戰意識薄弱，台灣軍備國防支出不足兵役縮短

然綜觀台灣自身國防實力與民眾的備戰心態，當危機來臨時，能否發揮出全然的戰力仍是一大疑問。過去10年徵兵制的退場導致國軍員額下降，役期也從兩年驟降至4個月，所謂200多萬後備軍人每隔兩年僅教召數日。報導引述前大陸委員會副主任委員的黃介正觀點，認為台灣多數民眾不信中國會對台動武的心態是影響台灣備戰不足的根本因素。

總統蔡英文曾說台灣將在遭攻擊時尋求其他國家支援，並將今年整體國防預算提高到新台幣4534億元。然根據五角大廈統計，由於中國多年來增加軍事支出，已擁有百倍於台灣的武裝軍隊，其軍事預算亦是台灣的25倍。

美國國防部印太安全事務代理助理部長海大衛（David Helvey）去年在美台國防工業會議上表示，台灣增加國防支出是正確之舉，卻「不足以保證台灣能善用地理、先進技術、勞動力和民眾的愛國之心，發揮堅韌防禦所需的先天優勢」。

武力攻台是否定局？台灣如何因應？

中國統一台灣的意志是堅定的，是否武力攻台則是隨著台海關係的情勢變化，但從不排除在選項之外。從「九二共識」的各表一中，到2005年通過《反分裂國家法》明列三種中國政府得採取「非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」的強硬，雖馬政府時期台海關係友好和緩，然隨著政黨輪替，中國「戰狼外交」出台，北京屢屢祭出手段，中美拉鋸戰中台灣更成為勢力鬥爭的手段與目標。

今年二月，中共執行《海警法》使台海危機再度升級。本月4月16日，中國外交部副部長樂玉成接受美聯社專訪被問及統一台灣時刻表時，他表示是「是不可阻擋的歷史進程和大勢」，隨後中國軍事專家王雲飛解讀表示，統一台灣最快會在「明天」，最晚不會超過本世紀中葉。

中國環伺在側，軍機屢屢進探，台灣在軍備國防預算投入落後於人的情況下，還面臨兵役缺乏的問題。本月20日國防部擬成立「防衛後備動員署」，將宮廟義勇納入動員，應對共軍敵情威脅，更似杯水車薪。現行的軍備國防與兵役政策，以及國人對維持現狀的態度缺乏備戰意識，讓台灣的未來與安全蒙上一層陰影。