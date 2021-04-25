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〈時評〉台灣該摒棄「差不多先生」 遠離人禍災難

By 溫潤身, 台灣英文新聞－時評
2021/04/25 18:17
台鐵台東線鹿野至山里工程同是6年改善計畫工程之一 ，鄰近鐵道也未設置隔離設施；台鐵局已要求廠商停工 ，利用夜間火車停駛時加強鐵道護欄措施。...

台鐵台東線鹿野至山里工程同是6年改善計畫工程之一 ，鄰近鐵道也未設置隔離設施；台鐵局已要求廠商停工 ，利用夜間火車停駛時加強鐵道護欄措施。... (來源 中央社)

台鐵太魯閣號大清水隧道大車禍，令人痛心疾首。檢討原因，「差不多先生」依然作遂，肇禍工程車及台鐵未依「標準作業程序」，「依法依規」、「崇法務實」，治事不嚴，可說是肇事主因。

台灣常自詡自由民主成就，但是法治精神卻始終未能建立。法治精神在日常工作上的表現，就是依照「標準作業程序」辦理，公務員「依法依規」辦事，全民「崇法務實」，人禍自然大幅減少，貪贓枉法銷聲匿跡，必定國泰民安。

回憶過去國中課本，胡適先生曾著一篇文章「差不多先生傳」，此人凡事差不多，過逝後人稱「圓通大師」，內容極盡諷刺國人做事馬虎，不求精準，終致頻頻釀禍，而且檢討原因之後，知過不改，繼續奪取人命，週而復始，永無終止之日。

近10年間，台灣人禍太多，造成生命財產重大損失，舉其犖犖大者，如復興航空兩次荒唐空難、高雄氣爆、南方澳大橋坍塌、普悠瑪、太魯閣號大車禍、台南大地震造成房屋倒塌，最近發生長榮海運貨櫃輪卡死蘇伊士運河事件，以及其他難以計數各種災難，住在台灣安心、安全嗎？是不是應該檢討問題根本原因在那裡？

其實不論那一個行業或學校、或政府機關，都應該重視「標準作業程序」，這是保障工作品質及安全，最重要的基礎。猶憶駕訓班教練，必定要求學員倒車時，一定要開車窗向後看，美國更嚴格要求行車到「STOP」標誌前，不論是否有行人，一律停車，確認安全無慮後，才能再開車。一個小動作，卻是行車重要保命符。

許多醫學院要求學生，上課制服一定要平整乾淨，上手術枱，接觸病人前，光是洗手就要花20分鐘，一切「標準作業程序」，就是要養成嚴謹習慣，才能確保醫病平安。

大車駕駛亦無例外，一位日本大車駕駛說，在日本卡車、貨車司機必須嚴守停車打倒車檔、熄火、拉手煞車、前後輪放置防滑輪檔，這些都最基本的「標準作業程序」，大家習以為常，嚴格遵守，就可平安無事，但是台灣的大車駕駛，無人把這些規定當一回事，便宜行事的結果，就是今天大車禍慘劇的下場。

公務員不知「崇法務實」，「依法依規」辨事。美國國務院人權報告，最近直接點名台灣多位官員、議員貪污，政風敗壞至此，引起外國友人側目，令人汗顏，何嘗不是另一類「差不多先生」作遂？總以為偷雞摸狗，可以一手遮天。究竟要如何檢討改進，是大家共同的責任。

台鐵公務員如果知道「依法依規」辦事的重要，在發包時嚴審資格，禁止包商藉人頭掩飾一再違規的不良紀錄，參加投標，並且在發包後，嚴格要求依「標準作業程序」辦理，那這次意外，也不會發生。

國人凡事「差不多」，馬馬虎虎，不求精確，工作態度不嚴謹劣習，才會造成南方澳大橋斷裂，復興航空堕落基隆河，以及現在太魯閣號大車禍慘劇，太多的意外災難，究其原因都是作業馬虎，「差不多」正是造成人為疏失，釀禍的主因。

先進國家如德國、英國、日本，罕見重大人為意外事故發生，何嘗不是因為在工作崗位上，大家重視「標準作業程序」，不偷工減料，偷雞摸狗，公務員「崇法務實」，尊重法紀，自然不會貪污舞弊，製造社會紊亂。

國人如果曾經到歐洲旅遊，參觀德國人行道，地磚厚達10公分，百年不壞，而且遇雨絕對不會濺滲水，橋樑或建築物紥實優美，成為千百年歷史古蹟，觀光客流連忘返，反觀台灣公共工程，以及都市建築品質，相差難以道理計，以致日久失修，即發生橋樑道路崩塌意外災難。

經歷那麼多次人為疏失慘劇，付出慘痛代價，令人痛心疾首，此時正是政府及全民共同思考，我們是不是應該遠離「差不多先生」，重新在自由民主體制下，建立「守法重紀」、「崇法務實」精神，工作上更應該嚴格遵守「標準作業程序」，一切依照作業規定辦理，庶幾台灣才能遠離災難，重拾安全樂利的生活環境。
太魯閣號
工安
標準作業程序

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