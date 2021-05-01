【投資理財老生常談】台灣股市指數迭創新高心驚驚　基本面優股保平安

美股收紅，台股22日開盤強勢，傳產鋼鐵和航運領軍， 大盤最高一度來到17428.15點，再創盤中歷史新高。 中央社記者王騰毅攝 11... 美股收紅，台股22日開盤強勢，傳產鋼鐵和航運領軍， 大盤最高一度來到17428.15點，再創盤中歷史新高。 中央社記者王騰毅攝 110年4月22日 (來源 中央社)

股市大盤指數迭創新高，風險驟增，但是近年不是少集團股表現亮眼，如永豐餘、聯華、裕隆、鴻海、台泥、南紡、潤泰、聯電等，都值得關注，投資人不妨從基本面深入研究挖寶，應有收穫。

南紡(1440)集團資本額165.6億元，集團轉投資事業業務、營收好轉，加上近期國際原物料上漲，對紡織業有相當大幫助。近期股價隨著集團收益轉佳，引起投資人注意，股價從52週每股最低價8元，逐漸漲到24元，回饋經營者的努力。

新疆棉風波最近躍升媒體國際版要聞，但是對台灣紡織業者，從去年第四季開始，感受轉單效應，且國際棉花價格上揚，南紡庫存6個月以上，直接受惠，去年第四季EPS上升到0.41元。

今年南紡越南廠1、2月，每月獲利都超過1億元，出貨量增加，庫存利差加大，據估計第一季獲利有可能超過去年一整年，在訂單能見度增溫下，今年EPS挑戰1.5元，應有可能，全年業績有機會創下20年新高。

去年南紡毛利率達9.43%，比前年提升近4個百分點，今年毛利率應可突破二位數，由於去年庫存平均成本每磅75至80美分，目前市場價約為92美分，公司備貨庫存量約7個半月，目前客戶補庫存訂單大幅增加，國內化纖廠及越南棉紡廠產能利用率提升，出貨暢旺，有利今年獲利成長。

紡織本業穩定之外，南紡是台南地區大地主，最近積極進行資產活化，在仁德開發「南紡科技園區」，今年第二季招商，下半年實質開發，第一期可開發2.8萬坪，總銷金額約60億元，科技業反應良好，應可完銷。「南紡購物中心」二期，已在3月底正式營運，目標是一、二期今年營收85億元以上，而且開始獲利，預估應會有大幅度收益。

南帝化工(2108)是南紡集團最亮眼的關係企業，受益新冠肺炎疫情影響，市場對乳膠需求強勁，去年EPS 7.21元，淨利增長148.74%，配息4元，今年產品調價，1至3月營收成長驚人，每月均達一倍以上，單月獲利1.5元以上，全年度EPS有機會不少於10元，南紡是持股27％大股東，轉投資收益可觀。南帝化工資本額49.24億元，每股淨值22.07元，成為南纺金雞母。

南紡其他關係企業上市櫃公司包括：統一超(2912)、環泥(1104)、統一(1216)、大統益(1232)、太子建設(2511)、統一實(9907)、統懋(2434)、統一證(2855)。基本上都是不錯的績優股。

南紡集團子公司現在有三檔股票超過百元，其中統一超資本額103.96億元，去年EPS 9.85元，配息9元，股價約274元，今年收購台灣本土新創外送平台foodomo，使6000個營業據點，2000多個商品，快速延伸，加大服務及行銷網路，成長性值得期待。

大統益資本額16億元，去年EPS 8.07元。配息6元，最近股價在140元左右，今年全球糧食及航運受到疫情影響，價格飆升，大統益1至3月營收皆呈2位數成長，預期今年獲利亦將可交出不錯的成績單。

環泥資本額65.36億元，獲利及股息長期以來都相當穩定，每股浄值28.54元，去年EPS 1.9元，配息1.1元，近年因為台商回台投資，建廠需求擴大，且因引進日本木纖維水泥板，以及組合地板，甚受歡迎，有利業績成長，預期今年營收將有二位數成長。

統一食品資本額高達568.2億元，淨值20.14元，去年EPS 3.79元，配息2.7元，目前股價約71元，在食品類股中，模跨台海兩岸，產品齊全，規模在食品業中居首，佈局中國市場，去年因受新冠肺炎影響，營收衰退，今年已逐漸復甦，有利統一後續業績及收益成長。

太子建設資本額162.33億元，淨值14.92元，去年EPS 0.49元，配息0.4元。去年在台北市善導寺捷運站旁，新開幕「台北時代寓所」，平日每晚平均房價3360元，假日上看5500元，以平價搶市，為太子建設增加房租收益。

統一實資本額157.91億元，淨值11.89元，去年EPS0 .58元，配息0.53元，股價約14元。統一實去年上半年受到新冠肺炎影響，營收受挫，下半年開始逐漸回升，今年前三月亦呈雙位數成長，預料今年應可恢復穩定成長。

統懋資本額3.7億元，去年每股虧損0.33元，每股淨值12.44元，業務主要是功率二極體及太陽能，目前正力圖轉虧為盈。統一證券資本額139 .98億元，去年拜股市榮景，EPS達2.57元，公司亦大方配出現金1.5元，股票0.4元，今年第一季EPS亦達0 .678元，成績亮麗。

台南紡織集團近年正力圖轉型，朝向多元化發展，預估今年營收及獲利，都將有不錯的收穫，值得投資人注意。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。