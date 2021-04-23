Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

夜夜失眠睡不好怎麼辦？　實證醫學證實：中醫針灸6周改善睡眠

By 健康醫療網／記者林怡亭報導, 健康醫療網
2021/04/23 14:00
夜夜失眠睡不好怎麼辦？　實證醫學證實：中醫針灸6周改善睡眠

夜夜失眠睡不好怎麼辦？　實證醫學證實：中醫針灸6周改善睡眠

【健康醫療網／記者林怡亭報導】根據台灣睡眠醫學學會2019年最新調查發現，全台慢性失眠症盛行率為10.7％；而根據健保資料庫統計，國內失眠人口從106年的近74萬人，逐漸上升至108年78萬人。其中以50至59歲最多，女性遠多於男性，以108年為例，女性52萬人是男性25萬人的兩倍。

睡眠障礙　中醫屬體內陰陽兩氣不平衡所致

安南醫院中醫部黃千甄醫師表示，就中醫理論而言，睡眠障礙屬於古籍中不得臥或目不暝的範疇，為體內陰陽兩氣不平衡所致，衛氣不得入於陰，常留於陽 導致 陽氣滿則陽蹺盛；不得入於陰則陰氣虛的狀態。

中醫治療以藥物+針灸　對症下藥改善睡眠品質

中醫治療以藥物與針灸補虛抑陽，調和陰陽以達鎮靜安神目的。實證醫學研究指出，在180人的大型臨床試驗中，以百會、神庭、四神聰、神門、三陰交為穴位傳統針刺6週後，可有效改善睡眠品質及白天功能狀態；根據研究報導亦指出，針刺神門穴與氨基丁酸（GABA）途徑相互作用可抑制中樞神經系統活性並影響腦內褪黑激素濃度。

此外，藉由專業醫師臨床診斷，針對心脾腎的陰不足與心肝化火、痰熱、胃腸功能失調而引發之睡眠問題患者進行個人化調理，以期達到陰陽調和之身心平衡狀態，進而減少安眠劑使用量，增加白天工作或學業上專注力跟活動力。

培養良好睡眠環境　一覺到天亮不是夢

良好睡眠衛生習慣可讓身體有安靜舒適睡眠情境，環境前提為燈光柔和、溫度適中、隔絕噪音。黃千甄醫師建議，固定的生活作息及就寢、起床時間，避免午睡或是午睡不要超過半小時，且培養運動習慣但睡前避免做劇烈運動，少喝含咖啡因飲料。

除此之外，也可培養放鬆休閒活動，避免睡前滑手機、上網、看電視，睡前盡量安排做些輕鬆事，讓身心逐漸回處在平靜狀態，好眠不將只是奢望而已。


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/49763/
喜歡本文請按讚並分享給好友！
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/news/article/49763/更多健康資訊

更新時間 : 2021-04-26 19:26 GMT+08:00

最受歡迎

【最新】台灣華航4/25累計7機師染疫•4人為英國變異株 　一外籍機師澳洲檢出COVID19陽性•其在台接觸者已3人確診
【最新】台灣華航4/25累計7機師染疫•4人為英國變異株 　一外籍機師澳洲檢出COVID19陽性•其在台接觸者已3人確診
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【2021世界大學影響力排名】 台灣破紀錄35校上榜 成功大學位居台灣第一
【2021世界大學影響力排名】 台灣破紀錄35校上榜 成功大學位居台灣第一
台灣備戰「雙語國家」　教育部將擴大引進美籍英語教學助理
台灣備戰「雙語國家」　教育部將擴大引進美籍英語教學助理
【更新】陳嘉樺Ella與馬志翔主演《聽見歌再唱》上映首日 台灣天團S.H.E驚喜合體！
【更新】陳嘉樺Ella與馬志翔主演《聽見歌再唱》上映首日 台灣天團S.H.E驚喜合體！
更新【火星洞鹽田】南台灣七股鹽田現「粉紅泡泡」夢幻奇景紅到國外
更新【火星洞鹽田】南台灣七股鹽田現「粉紅泡泡」夢幻奇景紅到國外
《當男人戀愛時》台灣票房飆破三億大關　邱澤許瑋甯浪漫「揪心地圖」曝光
《當男人戀愛時》台灣票房飆破三億大關　邱澤許瑋甯浪漫「揪心地圖」曝光
台灣青年女力「資安闖天關」 高志明籲數發部設台南沙崙
台灣青年女力「資安闖天關」 高志明籲數發部設台南沙崙
【台灣AZ自費疫苗21日開打】首日逾1700人搶打 至26日將破7000人接種
【台灣AZ自費疫苗21日開打】首日逾1700人搶打 至26日將破7000人接種
藝人丫頭手搖飲原料下架　台北衛生局：「不要對我尖叫」的玫瑰花殘留農藥超標
藝人丫頭手搖飲原料下架　台北衛生局：「不要對我尖叫」的玫瑰花殘留農藥超標