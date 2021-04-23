夜夜失眠睡不好怎麼辦？　實證醫學證實：中醫針灸6周改善睡眠

【健康醫療網／記者林怡亭報導】根據台灣睡眠醫學學會2019年最新調查發現，全台慢性失眠症盛行率為10.7％；而根據健保資料庫統計，國內失眠人口從106年的近74萬人，逐漸上升至108年78萬人。其中以50至59歲最多，女性遠多於男性，以108年為例，女性52萬人是男性25萬人的兩倍。

睡眠障礙 中醫屬體內陰陽兩氣不平衡所致

安南醫院中醫部黃千甄醫師表示，就中醫理論而言，睡眠障礙屬於古籍中不得臥或目不暝的範疇，為體內陰陽兩氣不平衡所致，衛氣不得入於陰，常留於陽 導致 陽氣滿則陽蹺盛；不得入於陰則陰氣虛的狀態。

中醫治療以藥物+針灸 對症下藥改善睡眠品質

中醫治療以藥物與針灸補虛抑陽，調和陰陽以達鎮靜安神目的。實證醫學研究指出，在180人的大型臨床試驗中，以百會、神庭、四神聰、神門、三陰交為穴位傳統針刺6週後，可有效改善睡眠品質及白天功能狀態；根據研究報導亦指出，針刺神門穴與氨基丁酸（GABA）途徑相互作用可抑制中樞神經系統活性並影響腦內褪黑激素濃度。

此外，藉由專業醫師臨床診斷，針對心脾腎的陰不足與心肝化火、痰熱、胃腸功能失調而引發之睡眠問題患者進行個人化調理，以期達到陰陽調和之身心平衡狀態，進而減少安眠劑使用量，增加白天工作或學業上專注力跟活動力。

培養良好睡眠環境 一覺到天亮不是夢

良好睡眠衛生習慣可讓身體有安靜舒適睡眠情境，環境前提為燈光柔和、溫度適中、隔絕噪音。黃千甄醫師建議，固定的生活作息及就寢、起床時間，避免午睡或是午睡不要超過半小時，且培養運動習慣但睡前避免做劇烈運動，少喝含咖啡因飲料。

除此之外，也可培養放鬆休閒活動，避免睡前滑手機、上網、看電視，睡前盡量安排做些輕鬆事，讓身心逐漸回處在平靜狀態，好眠不將只是奢望而已。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/49763/

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