【快訊】華航機師澳洲檢出COVID19陽性•其在台灣接觸者亦確診　共同足跡台北清真寺•指揮中心4/23擴大疫調

更新時間: 2021-04-23 15:16

首次發稿: 2021-04-23 13:53

延伸閱讀: 台灣4/20新增2國籍貨機機師​武肺確診、感染源持續調查 已採檢之接觸者均陰性•本土感染可能性低

圖/台北清真寺 Taipei Grand Mosque

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增2例COVID-19境外移入確定病例，分別自印度(案1088)及比利時(案1089)入境。

此外指揮中心今(23)日表示，我國今(2021)年4月21日接獲我國某航空公司 (華航) 通報，該公司1名印尼籍40多歲男性貨機機師，4月20日執勤至澳洲時，自覺出現喉嚨癢情形，並於當地檢出COVID-19陽性，指揮中心隨即啟動個案在台活動史之調查，並針對在台接觸者匡列及採檢，其中2名接觸者檢出陽性，於今日確診(案1090、1091)。

圖/指揮中心

指揮官陳時中表示，華航近期共3位機師染疫，且均感染英國變種病毒 (案1078、案1079、案1091)。案1091之家人也受到感染，在擴大疫調的同時，也呼籲民眾不要掉以輕心。符合施打疫苗資格者也請盡快施打疫苗。

陳時中在回答現場記者提問時表示，上述三位華航機師均未施打過疫苗。



指揮中心表示，案1090為印尼籍10多歲男性，為該名印尼機師之同住家人，近期無出國史，4月21日匡列為居家隔離接觸者，並由衛生單位安排就醫採檢，4月22日出現喉嚨乾痛、暈眩等症狀，於今日確診(Ct值30)。



指揮中心指出，案1091為印尼籍50多歲男性，為該名印尼機師之同事，4月4日至4月10日曾執勤至美國，期間無症狀，返台後於4月15日進行檢疫期滿採檢，結果為陰性；個案4月16日自覺有疲憊、身體微熱情形，同日中午與該印尼機師及案1090一同於台北清真寺活動，4月18日出現輕微咳嗽症狀，經服藥後症狀改善，因預計返回印尼探親，4月21日進行自費採檢，於今日確診(Ct值27)。



指揮中心表示，案1090屬本土案例。其他個案仍待釐清。初步調查，案1090、案1091與印尼機師3名個案雖有台北清真寺之共同活動史，但是否為群聚事件，待進一步調查釐清。由於個案發病前2日至住院隔離前曾有公共場所活動史，提醒曾於附件所列時間及場所活動的民眾，自主健康管理14天，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

清真寺活動皆遵守防疫規範，台北清真寺活動當天約有400人，室內只容納200人，另外200人在戶外；另一個清真寺是幾個人一同參拜、沒有接觸其他人。

陳時中認為，評估風險方面，由於距離沒那麼近、時間也沒那麼長，但不敢掉以輕心，相關疫調都會持續進行。



因應本起事件，目前已掌握接觸者58人，其中2人陽性(案1090、1091)，8人陰性，23人檢驗中，25人待採檢，接觸者持續匡列中。另為求慎重，將針對該航空公司目前處於居家檢疫及自主健康管理期間之貨機機組員等，進行擴大採檢。

(指揮中心4.23記者會直播截圖)

指揮中心統計，截至目前國內累計1,090例確診，分別為970例境外移入，78例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及3例調查中(案1078、1079、1091)；另1例(案530)移除為空號。確診個案中11人死亡、1,044人解除隔離、35人住院隔離中。