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核電廠災難「禍延子孫」？ 美國家癌症研究所：說法不對

此外，研究人員也發現，車諾比謠言中的「惡魔腫瘤」不存在，核災造成的甲狀腺癌病例並非如外界形容的「無法治癒」

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/24 20:25
圖為2020年4月烏克蘭民眾在首都基輔一座教堂外，為34年前車諾比核災意外的受害者默哀。（美聯社圖片)  

圖為2020年4月烏克蘭民眾在首都基輔一座教堂外，為34年前車諾比核災意外的受害者默哀。（美聯社圖片)  

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）車諾比電廠的核災是人類歷史上最嚴重的核災之一，核災發生後各種隱瞞與處理不當也對當地的居民造成了負面深遠後果，外界普遍認為核輻射可能造成遺傳基因突變，不過最新的研究指出，這些輻射應不致造成後代的基因突變。

該研究由美國國家癌症研究所(NCI)所主導，重點放在那些在核災發生後，被徵召去清理核電廠周遭高污染區的人的後代，以及因核災遭廢棄的普里彼特(Pripyat)等核電廠周遭70公里地區居民的後代身上。藉由找來一整個家庭做DNA鑑定，來了解父、母和小孩DNA的「原發突變」(novo mutation)。

NCI的Stephen Chanock博士指出，每一代中大概會有50到100例的原發突變，且發生的機率很隨機，不過這種突變是演化的重要契機，不過排除那些核災發生時已在是胎兒狀態的新生兒後，團隊將父母與其孩子的基因做比較時，並沒有發現任何與父母暴露在輻射下有關的突變。

倫敦帝國大學Gerry Thomas教授雖然並沒有直接參與這一次的研究，他在其他研究中也有類似的結論，他帶領的團隊也花了數十年研究輻射對腫瘤發展影響，並針對車諾比地區癌症狀況進行研究，尤其是核災所造成、大概5千起的甲狀腺癌病例。

他的團隊發現，車諾比地區的甲狀腺癌患者與其他地區並無差異，因此仍可以用一般的方法去做治療，大部分的患者也確實在接受治療後成功痊癒，因此車諾比謠言中的「惡魔腫瘤」其實是可以被治癒的。

Thomas教授說，廣島和長崎被投下原子彈後，因為擔心輻射的負面影響可能會「禍延子孫」，當地有許多居民很害怕生孩子，希望這些研究可以打消他們的疑慮，讓他們回復正常生活。
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