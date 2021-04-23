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去年僅台越中經濟逆勢成長　謝金河點名越南有看頭

財信傳媒董事長指台灣、越南、中國去年經濟逆勢成長，越南人均趕超菲律賓排東協第六，前景大好。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/23 13:24
越南經濟起飛（來源：Unsplash/ Krisztian Tabori提供)

越南經濟起飛（來源：Unsplash/ Krisztian Tabori提供)

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）新冠疫情席捲全球，重擊世界經濟，不少經濟強國中箭落馬，財信傳媒董事長謝金河指出，去年僅台、越、中三國逆勢成長，其中越南經濟崛起，不容小覷。

財信傳媒董事長謝金河昨（22）日於臉書上以「世界經濟又出現了兩個新看點」為題，撰文盤點世界經濟，指出南韓成為全球第十大經濟體，以及越南經濟起飛。

謝金河表示，去年僅台、越、中三國在疫情打擊中逆勢成長，全球經濟兩大看點，其一為越南人均攀高，晉升為在新加坡、汶萊、馬來西亞、泰國、印尼後，排名第六的東恊國家，其所得一舉超越菲律賓。另一看點為南韓，該國以約1.7兆美元的經濟總量，成為全球第十大經濟體，擠下俄羅斯、加拿大、巴西。

謝金河也提到，俄羅斯雖是政治大國，但是在普丁治理下，經濟進展緩慢，以經濟規模而言已逐漸走向中型國家。

越南的躍升進入關鍵時刻，國家領導人的治理至關重要。1980年菲律賓人均所得是804美元，而時值南北統一不久的越南人均所得僅34美元，兩國相差近廿倍。1990年菲國人均800美元，越南僅97美元。而到了2008年，越南人均已突破千元美元大關，去年越南趕超菲律賓，人均達到3497美元，「這是越南經濟脫胎換骨的關鍵時刻」，謝評論道。

謝金河也提及美中角力。美國看重印太戰略，印度、台灣及越南都扮演重要角色，印度及東恊十國將逐漸成為中國以外的主要生產基地，越南的地位越發凸顯。謝也舉例在越南的在地觀察，表示越南經濟正加快腳步，人民所得提升，內需也漸漸發展起來。

同為共產國家，謝提出中、越最大不同來自於，越南政府輪替逐漸步入正軌，越南的各式通訊軟體都暢通，人民自由度高。到2025年，外資加持的越南經濟總產值可能超越新加坡。他也指出以最近富邦發行一檔ETF(00885)基金引發搶購熱潮，說明越南的潛力，投資者很有信心。
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