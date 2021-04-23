新住民巧思「紙模公車」響應環保、低碳愛臺灣

曾國揚是一位公車迷，自己手作紙模公車，並拍照上傳作品至自己的臉書粉絲專頁（圖片翻攝自「北台灣紙公車﹝公車模型製造﹞廠」） 曾國揚是一位公車迷，自己手作紙模公車，並拍照上傳作品至自己的臉書粉絲專頁（圖片翻攝自「北台灣紙公車﹝公車模型製造﹞廠」）

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）周四（4月22日）適逢「世界地球日」，在台新住民二代與移民署在這一天共同透過精美手工藝作品，推廣「減塑、環保、愛地球」理念。

移民署北區事務大隊臺北市服務站辦理4月份「家庭教育及法令宣導活動」，宣揚減碳愛地球。這次參加分享的新住民二代曾國揚、母親來自山東，他說為了減少碳排放，大眾運輸工具是他前往各處的選擇，他更是一位公車迷，自己手作紙模公車並為此經「北台灣紙公車﹝公車模型製造﹞廠」粉絲專頁，獲得許多粉絲與掌聲。

今年17歲的曾國揚，就讀汽車修護科二年級，因為所學關係，自然而然也接觸到公車修護這個領域，對於各家公車的外型，甚至路線都能如數家珍、瞭若指掌，當一聊起公車，曾國揚的眼神就透露出光芒，因為他的「公車」，不是買現成零件組裝，而是從一張不起眼的「白紙」做起，一開始樸素「無實」，最後經過他的巧思設計，變成一部「如實」、「像真的」的公車。

「只要在路邊看著公車來來往往，就好像煩惱也能一併帶走」，曾國揚說，藉著不斷鑽研手藝，所製作的公車模型不管是外型或是內裝，做工都非常精細，而不像塑膠玩具壞了就無法分解，紙類玩具最後回歸地球，在生活中落實環保，能替永續發展的環境盡一份心力。

移民署北區事務大隊臺北市服務站主任蘇慧雯表示，曾國揚曾參加移民署於去（2020）年舉辦的「新住民子女多元文化創意體驗營」及「新住民二代親善大使」活動，藉一連串充實的培訓課程，透過更多跨文化體驗活動，培養了開放的心態，增加了自我的認同。

蘇慧雯表示，藉由此次家庭教育課程，也跟新住民朋友一起建立環保減碳概念，同時為了全球氣溫的上升，希望大家減少碳排放量，多搭交通運輸工具並使用可分解之紙類餐具等，共同落實世界地球日之精神。