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膝關節受損是否開刀？　專家：應先考量「關鍵因素」

By 健康醫療網／記者曾正豪報導, 健康醫療網
2021/04/23 08:00
膝關節受損是否開刀？　專家：應先考量「關鍵因素」

膝關節受損是否開刀？　專家：應先考量「關鍵因素」

【健康醫療網／記者曾正豪報導】你也有膝關節損傷或疼痛的困擾嗎？但接受醫師詳細評估治療時，又擔心接受手術後又存有一定風險，伯特‧F‧拉普雷德博士（Robert F. LaPrade）在《膝關節修復全書》一書中就建議，在做出開刀最後決定前，不妨先對自己提出一些重要問題，像是對診斷結果有信心嗎？傷有可能自行痊癒嗎？以及開刀與不開刀情況下，走向退化性關節炎的機率又有多大等問題，再來選擇適合自己的治療方式。

正確治療膝關節問題　前提得先獲正確診斷

首先，想用正確的方式治療你的膝關節，你一定要先有個正確的診斷結果。伯特‧F‧拉普雷德博士解釋，透過透過全面的檢查，以利醫師給予正確治療建議，接著則是了解自己膝關節受損是否能自行痊癒，若無法自行痊癒，恐怕就得透過手術修復它，這時可進一步詢問醫師過去個案作參考，才能了解每一種可能治療方式的利弊得失，為自己選擇最好的結果。

評估膝關節受損帶來影響　開刀非必要治療選擇

此外，要不要開刀，不僅得評估受傷程度、年齡，包括處於人生的哪個階段、生活型態等都得納入考量。伯特‧F‧拉普雷德博士在書中提及，這時你可以想想膝關節損傷後，失去了哪工能？又會對現在或未來生活帶來什麼影響？並與醫師討論需要恢復哪些失去的功能，再來由醫師建議規劃出一套最能滿足個人需求的治療方法，要記住，即便曾有個案因膝關節受傷而開刀，也不代表自己的情況就得開刀治療。

年紀輕患者創傷時間長　建議應積極治療

膝損傷病人必須考量的另一項因素則是退化性關節炎，因為一旦罹患，將會不斷侵蝕膝關節的功能，因此務必給予損傷最好的治療，以預防關節炎發生。伯特‧F‧拉普雷德博士說明，這時年齡就是開刀或不開刀的關鍵，主要因年紀輕的病患，身體處在創傷後狀態時間越長，因此，相較於年紀較長的病患，建議需要積極或侵入性的治療較佳。

了解傷勢與治療方式　選擇信賴醫師開刀

至於手術成功率有多高，背後恐涉及太多因素，尤其傷勢較嚴重者，治療成果就越難預測。伯特‧F‧拉普雷德博士在書中強調，整體健康狀態是影響治療成果一大因素，換句話說，沒什麼病痛、保持健康體重的病患，治療成果會比體弱者好很多，當然也得包含對醫師指示的服從度、術後是否認真執行復健等都可能影響手術成功率，雖然沒人能保證手術能解決問題，但前提只要能充分了解傷勢和治療方式，並選擇信賴醫師開刀，那麼就應該樂觀看待預後。


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/49799/
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更新時間 : 2021-04-26 19:26 GMT+08:00

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