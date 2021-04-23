眼睛防曬保護好　預防白內障、老年性黃斑部來報到

【健康醫療網／編輯部整理】一名喜愛打高爾夫的60歲患者，有一天外出打球竟然完全看不到球的去向，檢查發現竟是白內障！日本眼科專業醫師上田章子醫師表示，白內障的病因除了水晶體變得混濁之外，在運動中經常接觸到強烈紫外線也是加速白內障的原因之一。提醒喜愛打球的球友不要太擔憂，多數的眼睛疾病，早期發現就有治癒的可能，定期養成眼科檢查，及早發現眼睛問題。

預防白內障報到 眼睛防曬要做好

上田章子醫師表示，想要減緩或避免白內障的發生，戴著抗紫外線的太陽眼鏡會很有效果。她分享一項簡單的測試方法，她說可以試著將一隻眼遮住，用單眼看牆上的月曆，如果看不到數字的話，請盡速至眼科檢查。若是確診白內障需要治療，現今的治療方式是在水晶體表面開一個洞，利用超音波將內部混濁之處破壞後吸出，只留下水晶體囊並置入人工水晶體替代。

眼科疾病年輕化 白內障、老年性黃斑部

近年來，除了白內障外，老年性黃斑部病變患者越來越多。上田章子醫師說明，人的眼睛在年輕時，視網膜所生成的老廢物質，主要會由視網膜色素層（視網膜的一個外側細胞）處理代謝，然而，在上了年紀後，因為沒辦法處理得很乾淨，很可能會殘留在視網膜與脈絡膜（視網膜外側的一個膜）也因此經常發炎，使得脈絡膜血管異常增生，造成視網膜障礙。此種黃斑部病變，初期會在黃斑部的中心處會有看東西會失真的症狀，隨著症狀加遽，視力就會遞減。

看物品歪斜彎曲 提高警覺快治療

上田章子醫師指出，若是有動脈硬化的人，罹患風險較高，請盡量不要吸菸。此外，大多數的眼睛疾病，早期發現就有治癒的可能，尤其是黃斑部病變如能早期發現，只要透過藥物治療、光動力治療維持來改善視物功能的可能性很高。醫師提醒，單眼看掛曆時候，還是覺得數字有歪斜、視線異常奇怪時，應提高警覺，建議前往眼科就診。

上田章子 醫師

Ueda Akiko／眼科專業醫師、日本體育協會運動醫師。1995年畢業於東京大學醫學部醫學科。曾任職於東大醫學部附屬醫院，2012年10月開始為第2上田診所院長。

資料來源：https://www.albagolf.com. tw/zh-tw/

（文章授權提供／ALBA 阿路巴高爾夫雜誌）



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/49766/

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