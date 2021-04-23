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口腔癌有哪些症狀？　耳鼻喉科醫列6大重點

By 健康醫療網／記者曾正豪報導, 健康醫療網
2021/04/23 11:00
口腔癌有哪些症狀？　耳鼻喉科醫列6大重點

口腔癌有哪些症狀？　耳鼻喉科醫列6大重點

【健康醫療網／記者曾正豪報導】依衛生福利部108年死因統計，口腔癌佔所有惡性腫瘤發生率的第5位，好發年齡多集中在40-70歲之間，且近年來年齡有下降趨勢，臨床上不乏二、三十多歲的案例，不再是中、老年人的專利。

口腔癌危險因子 出現這些症狀要警覺

衛生福利部樂生療養院耳鼻喉科欒智偉主任指出，造成口腔癌及癌前病變的風險因子有檳榔、香菸、酒精類飲料、不良之口腔衛生與假牙、食用辛辣食物等易造成口腔內長期刺激之生活習慣。

此外，當口腔內有不正常的腫脹、潰瘍或硬塊，產生不明原因的疼痛或麻木；在沒有刺激的情況下（如刷牙、剔牙），出現不明原因的出血，黏膜表面出現白色或紅色的斑塊；而上述症狀超過10 天以上都沒有癒合，即有可能是口腔病變之症狀。

口腔自我檢查　6重點需注意

欒智偉主任分享，除每半年到一年看醫師作口腔健康檢查，平日也要注重自我檢查，口腔健康檢查的重點：

（1）注意口腔黏膜有沒有顏色或外表形狀改變，如白斑、紅斑。

（2）超過二週以上尚未癒合的慢性口腔黏膜潰瘍。

（3）口內或頸部任何不明原因的腫塊。

（4）注意舌頭的運動和知覺。

（5）顎骨的局部腫大造成臉部不對稱，牙齒動搖及知覺異常。

（6）口腔黏膜之知覺，如燒灼感與張口度變小。

早期發現存活率高　符合免費資格定期篩檢快去做

口腔癌若早期發現存活率高，政府已針對有抽菸或嚼檳榔（含已戒）之30歲以上民眾，以及18歲以上未滿30歲之原住民，每兩年一次免費篩檢。

欒智偉醫師強調，早期發現的個案高達8成，治療方式多以手術及放射線治療為主；初期口腔癌治療5年存活率有7成以上，如延宕病情到第三、四期，存活率就降至5成5以下。因此，一般民眾必需認識口腔癌的癌前病變及早期症狀，為了自身健康和家人的幸福，民眾應提高警覺。


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/49779/
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更新時間 : 2021-04-26 19:25 GMT+08:00

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