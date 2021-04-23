台灣備戰「雙語國家」　教育部將擴大引進美籍英語教學助理

教育部政務次長蔡清華與學術交流基金會那原道（ Dr. Randall Nadeau ）執行長, 見證ETF計畫合作 (圖/教育部... 教育部政務次長蔡清華與學術交流基金會那原道（ Dr. Randall Nadeau ）執行長, 見證ETF計畫合作 (圖/教育部)

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導) 教育部今天(23日)表示，為因應2030雙語國家政策，110學年度起擴大引進外籍英語教學助理，其中與學術交流基金會合作的獎學金計畫，將引進70人，協助台灣國中小學營造英語學習環境。

美籍英語教學人員獎學金, 計畫引進70名美籍教學助理, 將投入縣市政府國中小學校, 營造口說式英語情境 (圖/教育部)

根據教育部新聞稿，教育部與學術交流基金會(（Foundation for Scholarly Exchange, Fulbright Taiwan）的合作自民國92年開始，透過嚴格甄選機制，引薦美國傅爾布萊特青年得獎人來台擔任教學助理，與台灣籍教師協同英語教學(Fulbright ETA - English Teaching Assistant Program)，並參與雙語教育、英語營及英語村的實境教學。

教育部規劃進一步延伸出「美籍英語教學人員獎學金計畫（ETF）」，增加招募具教育碩士或TESOL（對外英語教學）證書的人員。110學年度預計引進70人。

教育部表示，來自ETF的優秀人員，除了在課堂上輔助台灣籍教師教學外，也會投入在課外，包括社團活動、球隊運動、陪伴閱讀、英語演講培訓、話劇練習、戶外課程互動、烘焙家藝交流、舉辦營隊活動等。藉由多元方式創造學生開口說英文，培養學生英語溝通的習慣。

學術交流基金會也透過舉辦工作坊，提供多元國際化課程，讓台師、外師有更多文化交流分享的機會，共同精進教學知能。

中央社報導，教育部20日公布「大專校院學生雙語化學習計畫」的政策目標，預計2030年要有6所標竿大學、30個標竿學院，達到「50-50-50」目標，即至少50%大二生英語能力達到CEFR（歐洲共同語文參考架構）B2以上等級；全校至少50%大二、碩一生，當年所修學分中50%以上是全英語課程。

教育部長潘文忠21日接受媒體聯訪表示，具體措施包括協助學校延攬國際教學人才，與本國師資共同授課，建立全英語教學制度，引進更多教學助理和設置獎學金，建立全英語教學環境等，以及透過資源共享和校際合作，開設更多的全英語課程。