Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

台灣備戰「雙語國家」　教育部將擴大引進美籍英語教學助理

教育部23日表示，為因應2030雙語國家政策，110學年度起擴大引進外籍英語教學助理，其中與學術交流基金會合作的獎學金計畫，將引進70人，協助台灣國中小學營造英語學習環境。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/23 17:27
教育部政務次長蔡清華與學術交流基金會那原道（ Dr. Randall Nadeau ）執行長, 見證ETF計畫合作 (圖/教育部...

教育部政務次長蔡清華與學術交流基金會那原道（ Dr. Randall Nadeau ）執行長, 見證ETF計畫合作 (圖/教育部...

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導) 教育部今天(23日)表示，為因應2030雙語國家政策，110學年度起擴大引進外籍英語教學助理，其中與學術交流基金會合作的獎學金計畫，將引進70人，協助台灣國中小學營造英語學習環境。

台灣備戰「雙語國家」　教育部將擴大引進美籍英語教學助理美籍英語教學人員獎學金, 計畫引進70名美籍教學助理, 將投入縣市政府國中小學校, 營造口說式英語情境 (圖/教育部)

根據教育部新聞稿，教育部與學術交流基金會(（Foundation for Scholarly Exchange, Fulbright Taiwan）的合作自民國92年開始，透過嚴格甄選機制，引薦美國傅爾布萊特青年得獎人來台擔任教學助理，與台灣籍教師協同英語教學(Fulbright ETA - English Teaching Assistant Program)，並參與雙語教育、英語營及英語村的實境教學。

教育部規劃進一步延伸出「美籍英語教學人員獎學金計畫（ETF）」，增加招募具教育碩士或TESOL（對外英語教學）證書的人員。110學年度預計引進70人。

教育部表示，來自ETF的優秀人員，除了在課堂上輔助台灣籍教師教學外，也會投入在課外，包括社團活動、球隊運動、陪伴閱讀、英語演講培訓、話劇練習、戶外課程互動、烘焙家藝交流、舉辦營隊活動等。藉由多元方式創造學生開口說英文，培養學生英語溝通的習慣。

學術交流基金會也透過舉辦工作坊，提供多元國際化課程，讓台師、外師有更多文化交流分享的機會，共同精進教學知能。

中央社報導，教育部20日公布「大專校院學生雙語化學習計畫」的政策目標，預計2030年要有6所標竿大學、30個標竿學院，達到「50-50-50」目標，即至少50%大二生英語能力達到CEFR（歐洲共同語文參考架構）B2以上等級；全校至少50%大二、碩一生，當年所修學分中50%以上是全英語課程。

教育部長潘文忠21日接受媒體聯訪表示，具體措施包括協助學校延攬國際教學人才，與本國師資共同授課，建立全英語教學制度，引進更多教學助理和設置獎學金，建立全英語教學環境等，以及透過資源共享和校際合作，開設更多的全英語課程。

台灣備戰「雙語國家」　教育部將擴大引進美籍英語教學助理
教育部
學術交流基金會
ETF
美籍
全英語教學
教學助理
Fulbright ETA

相關新聞

美國反亞裔暴力遊行遍地開花　韓裔美籍眾議院議員心痛幼子被霸凌
美國反亞裔暴力遊行遍地開花　韓裔美籍眾議院議員心痛幼子被霸凌
2021/03/28 15:07
〈時評〉台股過熱　投資人注意ETF風險
〈時評〉台股過熱　投資人注意ETF風險
2021/02/20 10:28
教育部與美國哈佛大學簽署備忘錄　合辦台灣研究計畫
教育部與美國哈佛大學簽署備忘錄　合辦台灣研究計畫
2021/02/16 15:14
台灣疫情升溫 教育部：高中以下延後4天開學 指考延至7月3日
台灣疫情升溫 教育部：高中以下延後4天開學 指考延至7月3日
2021/02/03 15:30
台灣陽明交大公布遴選結果　經兩輪投票、由林奇宏當選合校後首任校長
台灣陽明交大公布遴選結果　經兩輪投票、由林奇宏當選合校後首任校長
2021/01/10 20:16

更新時間 : 2021-04-24 00:06 GMT+08:00

最受歡迎

【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【最新】台灣4/20新增2國籍貨機機師​武肺確診、感染源持續調查 已採檢之接觸者均陰性•本土感染可能性低
【最新】台灣4/20新增2國籍貨機機師​武肺確診、感染源持續調查 已採檢之接觸者均陰性•本土感染可能性低
【2021世界大學影響力排名】 台灣破紀錄35校上榜 成功大學位居台灣第一
【2021世界大學影響力排名】 台灣破紀錄35校上榜 成功大學位居台灣第一
【更新】陳嘉樺Ella與馬志翔主演《聽見歌再唱》上映首日 台灣天團S.H.E驚喜合體！
【更新】陳嘉樺Ella與馬志翔主演《聽見歌再唱》上映首日 台灣天團S.H.E驚喜合體！
【最新】華航機師澳洲檢出COVID19陽性•其在台灣接觸者亦確診　共同足跡台北清真寺•指揮中心4/23擴大疫調
【最新】華航機師澳洲檢出COVID19陽性•其在台灣接觸者亦確診　共同足跡台北清真寺•指揮中心4/23擴大疫調
【台灣1萬劑AZ自費疫苗】21日開打 台大4月名額已額滿 台北馬偕破千人預約
【台灣1萬劑AZ自費疫苗】21日開打 台大4月名額已額滿 台北馬偕破千人預約
感人！台灣首部同志家庭電視劇「酷蓋爸爸」　努力為愛成為更好的人
感人！台灣首部同志家庭電視劇「酷蓋爸爸」　努力為愛成為更好的人
【逾5千人預約自費新冠疫苗】 陳時中：將再釋出AZ疫苗
【逾5千人預約自費新冠疫苗】 陳時中：將再釋出AZ疫苗
美國收緊旅行警示 台灣升至3級「三思而後行」
美國收緊旅行警示 台灣升至3級「三思而後行」
海洋垃圾成藝術品！愛衝浪外國人淨灘喚環保減塑　臺虎精釀打造台北海島酒吧
海洋垃圾成藝術品！愛衝浪外國人淨灘喚環保減塑　臺虎精釀打造台北海島酒吧