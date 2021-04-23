純網銀開業第一天「大當機」 台灣金管會要LINE Bank交報告「這樣的情況不能接受」

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 純網銀LINE Bank昨(22日) 開業，不過下午傳出大量用戶湧入申請，流量超載以致系統無法正常運作，至晚間仍未恢復。金管會銀行局已緊急了解情形，除要求盡快恢復，也已要求交檢討報告。

一開業就大當機, 讓LINE Bank 這張歡欣鼓舞的預告照片, 顯得格外尷尬! (官方臉書)

第二家純網銀LINE Bank（連線商業銀行）22日正式宣布開業，主打最快6分鐘完成開戶申請，不過，卻從下午開始傳出流量超載災情，系統無法正常運作，以致用戶反應無法順利申請帳戶。LINE Bank雖已積極排除系統超載狀況，不過截至晚間用戶仍不斷回報各種卡卡狀況，顯然尚未完全恢復。

數位時代報導，有網友開玩笑稱LINE Bank（連線商業銀行）可以直接改名為「斷線銀行」。

以下摘錄部分網友在LINE Bank

官方臉書的留言:

這開辦體驗應該合理酸一下，壓力測試可能有機會更好喔～(畫面顯示: 伺服器忙碌中) 體驗蠻不錯的 (畫面顯示: 系統處理過程中發生錯誤) 拍身分證已經拍得夠清楚 也讓它辨識成功了資料也都補正了 結果出現這個是要我???? (畫面顯示: 身分證認證失敗) 傻眼 (畫面顯示: 系統忙碌中, 請稍後再試) 請問怎麼用 (畫面顯示: 您的帳戶已鎖定) 卡在白色畫面 (手機畫面: 一片白色) (取自: LINE Bank 連線銀行)

中央社22日引述 金融監督管理委員會銀行局長莊琇媛表示，在傍晚掌握消費者開戶不順消息後，已立刻聯繫LINE Bank，晚間金管會內部實測，可能因系統擁擠，開戶的身分驗證程序要花很長的時間，她強調，「這樣的情況是不能接受的」。

莊琇媛表示，已對LINE Bank提出兩大要求，第一，盡快讓系統恢復正常運作，第二，提交此次事件檢討報告。

她說，先前金管會已經提醒過，要特別注意開業當天流量可能較多，事前須做好壓力測試、設想可能的突發狀況，不過22日正式開業，仍發生系統無法正常運作情形，目前已要求LINE Bank盡快想辦法恢復，不要辜負大量湧入申請的用戶，也必須提交事件檢討報告至金管會。