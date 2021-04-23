【盼悲劇不再發生】台灣行政院通過「跟蹤騷擾法」草案•8種行為樣態納規範　違者最高處5年以下有期徒刑!

延伸閱讀:【世風日下】南台灣屏東「假車禍」真擄人 新婚女不幸遇害•曾被兇嫌騷擾、申請保護令未成釀憾事

【台灣版N號房】立委何志偉揭千人受害•促檢警嚴查 跨黨派女立委亦呼籲政府重視網路「性暴力」

台灣長榮大學馬來西亞籍女學生遺體火化 校方將為鍾女舉行追思會•梁嫌雙親發聲明、盼兒子「以命償命」

圖/行政院

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）行政院會22日通過「跟蹤騷擾防制法」草案，明定8種跟蹤、騷擾行為樣態，將要求約會、網路騷擾等都納入規範，違反者最高可處5年以下有期徒刑，且規範本法自公布6個月施行。

屏東日前發生通訊行女員工遭假車禍真擄殺，朝野立委都向政院喊話，盼早日提出跟蹤騷擾法草案。行政院政務委員羅秉成近日2度審查後，昨（22日）送行政院會通過，將送立法院審議。

中央社引述羅秉成昨主持行政院會後記者會轉述，行政院長蘇貞昌會中裁示，跟蹤騷擾行為是嚴重性別暴力，聯合國統計，婦女人身安全3大威脅是性侵害、家庭暴力與跟蹤騷擾，而跟蹤騷擾受害者為女性、加害者為男性的比例高達8成，也有發生率高、恐懼性高、傷害率高的特色。

蘇貞昌說，近日令人遺憾的案件都與跟蹤騷擾有關，社會也期待加速訂立，院版草案參考婦團與立委相關意見以及外國法例，將跟蹤騷擾行為入罪化，犯罪態樣明確化，也給予警察開書面告誡以及檢察官能預防性羈押的空間，若能通過，對於婦女同胞保護會更周到。

羅秉成表示，草案擬定時原定一年施行準備期，但為了使制度儘速上路，蘇貞昌徵詢內政部、法務部意見後，裁示草案更為自公布後6個月施行，同時提供警方相關教育訓練，並請內政部、法務部要給予執法同仁足夠的協助，也要讓檢察官、警察多一點運用空間。

政院人士估算，草案若能在立法院本會期最後一日5月28日獲三讀通過，總統公布6個月後施行，最快確實有可能今年底上路。

羅秉成補充表示，這部專法是政府下定決心，草案若獲立法院三讀通過，警政署未來也會頃全力執行。羅秉成說，盼透過專法抑制各種性別暴力行為，針對跟蹤騷擾行為只要被害人一報案就能透過刑事公權力介入，可以即時有效抑制、介入，也能透過書面告誡行為人不能再為，若再違反還有保護令制度，並引入預防性羈押制度。

草案所稱 「 跟蹤騷擾 」 行為定義:

指以人員、車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法，對特定人「反覆或持續為違反其意願且與性或性別有關」的8類行為，使之心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動。

圖/行政院

圖/行政院

8類行為包含：

◆ 監視、觀察、跟蹤或知悉特定人行蹤；

◆ 以盯梢、守候、尾隨或其他類似方式接近特定人之住所、居所、學校、工作場所、經常出入或活動之場所；

◆ 對特定人為警告、威脅、嘲弄、辱罵、歧視、仇恨、貶抑或其他相類之言語或動作；

◆ 以電話、傳真、電子通訊、網際網路或其他設備，對特定人進行干擾；

◆ 對特定人要求約會、聯絡或為其他追求行為；

◆ 對特定人寄送、留置、展示或播送文字、圖畫、聲音、影像或其他物品；

◆ 向特定人告知或出示有害其名譽之訊息或物品；

◆ 濫用特定人資料或未經其同意，訂購貨品或服務。

→草案規定 ，警察機關受理跟蹤騷擾案件，應即開始調查、製作書面紀錄，並告知被害人得行使的權利及服務措施，而經調查後認為行為人有犯罪嫌疑，應予書面告誡。 書面告誡有2年的效力，行為人若再犯，被害人、警察或檢察官都可向法院申請保護令保護被害人。

→罰則部分 ，草案明定，犯一般跟蹤騷擾行為者，處3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣30萬元以下罰金；而犯者若攜帶凶器或其他危險物品，則為加重跟騷罪，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金，此為非告訴乃論罪。