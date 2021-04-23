澳大利亞退貨中國「一帶一路」協議　美國務院聲援澳

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）22日聲援澳大利亞退出中國「一帶一路」計畫，並說澳大利亞在中國的「強制外交（coercive diplomacy）」中深受其害。

澳大利亞政府22日取消兩項維多利亞州政府與中國簽署的「一帶一路」協議，表示州政府舉措與聯邦政府「追求一個自由開放印太地區」的國家利益與外交政策目標相牴觸。中國外交部發言人同日反擊，炮轟澳洲的「冷戰思維」、「意識型態偏見」，要求澳大利亞政府立刻「懸崖勒馬，回頭是岸」。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）也呼籲其它地方州政府在與「其它國家」締約前，必須要先徵詢過外交部長意見。

美國國務院發言人普萊斯22日說，在中國對澳大利亞進行「強制外交」透過威脅手段企圖迫使國家改變政策之際，美國會一直站在具有共同價值與理念的澳大利亞這一邊。

澳大利亞早已深受中國「強制外交」其害。2020年4月，澳大利亞政府曾呼籲國際社會針對新冠肺炎疫情的源頭展開獨立調查，此舉觸怒北京，中國接著發動一連串懲罰性的貿易抵制措施，包括限制澳洲紅酒、龍蝦、牛肉等農產品和食品進口。而在今年台灣鳯梨遭中國限制進口時，澳媒也聲援台灣鳯梨，以#自由龍蝦、#自由鳯梨標語呼籲互相支持彼此農產品創造雙贏。