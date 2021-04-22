台南大員皇冠假日酒店春日旅遊 海陸暢遊安平

和煦的陽光、涼爽的微風，百花齊放的鮮嫩花草、充滿生機的大自然，美好的春天已經悄悄揭開序幕！忙碌的生活讓你感到厭倦了嗎？是否也沒有時間好好規劃安排旅遊行程呢？台南大員皇冠假日酒店為您規劃一趟海路暢遊安平的體驗之旅，每房4,050元起，即可選擇搭乘平底船遊安平或、搭乘台江解說專車遊四草生態之旅或是體驗SUP立槳的水上活動，用不同的視角感受安平的豐富之旅。

俗話說「一年之計在於春」，忙碌之餘也別忘了為自己安排放鬆的假期，相揪親友閨蜜、全家大小，來場專屬春季且不用自己燒腦規劃的體驗旅行吧！台南大員皇冠假日酒店一切幫您安排好，多元體驗式旅遊提案選擇，可滿足不同喜好。即日起至2021年6月30日止，推出「遊安平放輕鬆！海陸之旅3選1」每房只要4,050元起，含翌日自助式早餐、野餐盒2份以及體驗行程3選1。

行程提案1可以選擇搭乘平底船遊安平：立驛國際安平運河遊船乘船票2張。全台唯一安平運河遊船從安平漁人碼頭出發，暢遊港灣、運河及台南七座橋的水影波光，沿途道出台南府城過往的興衰與諸多典故，在水平線上欣賞安平的沿岸景緻別具獨特。

行程提案2台江解說專車生態遊：由台江國家公園管理處規劃假日解說專車，從酒店搭車後有專人帶領遊賞台江遊客中心，再前往四草搭乘綠色隧道，體驗臺灣版的亞馬遜河，以及安順鹽田是至今仍留完整的鹽村聚落，少見的瓦盤鹽田，夕陽餘暉灑在鹽田上，閃閃動人的金黃色美景超級浪漫。

行程提案3四草舟屋划SUP立槳：喜愛水上運動的您則是可以透過板槳協調在水上優游，有衝浪經驗者可以直接站在板子上，用槳划行及做衝浪的動作，初學者則是或坐或跪的形式體驗划行，也能優雅地來趟海上乘風的SUP航行，想站著玩、坐著玩，還是躺著玩都行。以上住房專案行程須事先預約，並享有優悅會積分，但不適用於獎勵積分兌換房及員工價住房，亦不得與其他優惠並用，不適用於8間或以上之團體預訂，須另加5%營業稅與10%服務費。即刻預訂06-391-1858。

除了戶外的旅遊體驗行程之外，台南大員皇冠假日酒店內也提供多項休閒設施，有健身房24小時、按摩吧、兒童俱樂部、室內溫水游泳池、兒童戲水池及男女三溫暖等，讓每位貴賓皆能舒展身心，以愉快的心情迎接每一天。