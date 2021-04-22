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台北美福邀「聰明」過節 攜手嘉義名店林聰明沙鍋魚頭

By 台灣英文新聞
2021/04/22 20:14
台北美福邀「聰明」過節 攜手嘉義名店林聰明沙鍋魚頭

端午粽飄香，正是入夏時。台北美福大飯店與傳承三代、超過一甲子的嘉義名店─「林聰明沙鍋魚頭」合作，結合招牌沙茶「聰明醬」與美福經典牛三寶料理推出「美福聰明牛三寶粽」。送禮組合搭配以宜蘭噶瑪蘭黑豚肉所打造的升級版經典北部粽，還有適合茹素者，添加有「穀類紅寶石」稱號的紅藜與多款養生菇類製成的「養生菌菇素粽」，將台式三杯手法入粽的「飄香無敵海景粽」，以及人氣甜粽「紫米蓮子豆沙粽」。「美福x聰明粽夏禮盒」六入組合價1,580元，再贈仲夏清熱去濕的「好嘢清補涼」港式湯品。6月6日前預訂禮盒享早鳥76折，單品選購可享85折優惠，訂購及詳情請洽02-7722-3390潮粵坊餐廳。

【台北美福X林聰名沙鍋魚頭】聯名粽飄香 用蒸騰的好味道溫暖過節

端午品粽，越嘗越鮮，食材鮮，口味更要有新鮮感。台北美福與嘉義知名老店「林聰明沙鍋魚頭」合作，創立於1953年至今已超過一甲子的排隊名店，深獲許多饕客讚賞。美福以鮮香帶勁的沙茶醬入粽，從糯米炒香到內餡烹調，香氣馥郁，內餡以富有彈性的鮮嫩美國牛腩，搭配Q彈牛筋及滷至軟嫩入味的牛肚，再與多款香料熬製的牛三寶所推出的「美福聰明牛三寶粽」，品粽更像是品味佳餚。

【升級版北部好粽】豚香鮮味、台式三杯 將台灣味包入粽子

除了聯名飄香粽，美福特選宜蘭噶瑪蘭黑豚肉，為台灣少見的巴克夏(Berkshire)黑豬，飼養時間長，油脂分布均勻、肉質細嫩，搭配魷魚、古味菜脯、鹹蛋黃及蓮子等材料，以北部粽手法推出「經典北部噶瑪蘭黑豚肉粽」。另一款為美福招牌人氣粽，「飄香無敵海景粽」囊括海中鮮味食材，將南美貝、珠貝、花枝及海參以台式三杯手法大火快炒，而Q彈的糯米特別拌入三杯料理的代表性食材─九層塔，淡淡的塔香中，隨之而來的是海味的鮮香撲鼻。此外，美福特別推出符合養生概念的「養生菌菇素粽」，結合紅藜、蓮子及茶樹菇、巴西蘑菇與猴頭菇等菌菇，纖食養生，粽香溫順到味。

【人氣經典甜粽 讓人愛不釋口】

鹹粽到位，甜粽亦不缺席，榮登人氣甜粽寶座的「紫米蓮子豆沙粽」，自推出以來深受好評，擁有稻米界黑珍珠稱號的「黑糯米」(又稱為紫米)，營養成份高。內餡選用消暑氣的特選蓮子、綿密紅豆沙餡，甜而不膩的風味與Q彈紫米，營造甜蜜心滋味。

即日起訂購台北美福大飯店「美福x聰明 粽夏禮盒」乙盒或單品選購滿1,600元，即贈文青風防水保冷袋乙只(價值480元)。選購禮盒每組加贈來自香港的王志孚行政主廚細心熬煮的老火湯─「好嘢清補涼」湯品(價值260元)，流行於港澳一帶的清補涼，多選以當季瓜果入湯，王行政主廚則選用冬瓜，搭配去濕的薏仁，與山藥、芡實等中藥材燉煮，清爽解膩，溫順滋養。訂購10盒以上端午粽禮盒另享優惠折扣，消費滿5,000元享全台單一定點免費配送服務，粽情好禮，歡迎來電預購。

更新時間 : 2021-04-23 00:43 GMT+08:00

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