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【勞動基金炒股案】 金管會開鍘三投信 各重罰450萬元

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/22 19:51
金管會（圖／中央社）

金管會（圖／中央社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）去年爆出的勞動基金弊案，抖出了官員與資產投資商勾結牟利的醜聞，金管會證期局今（22）日對涉入弊案的復華、群益與統一這三家投信，各祭出新台幣450萬元的罰鍰，創單一投信遭罰最高紀錄。

根據金管會證券期貨局，復華、群益及統一投信相關人員，2020年間運用勞動基金運用局（勞金局）全權委託投資的資產，買進遠百股票，卻未秉持誠實信用原則，從事了足以損害客戶權益之交易，造成全權委託投資資產虧損，違反證券投資信託基金管理辦法。

金管會針對違規事項，對三家投信核處限制新增受託業務、罰鍰、解除職務及停止執行業務等行政處分。處分細節包括，3個月內不得與客戶簽訂委託投資契約、公司須強化內控、缺失人員遭解職或停業、董事長與總經理適任性檢討等。

在這起弊案中，勞金局前國內投資組組長游迺文涉嫌與寶佳資產投資主管邱裕元有不當往來，二人謀劃炒作遠百股票，讓寶佳得以出脫手上的遠百持股，透過勞動基金倒貨套利。由於勞動基金涵蓋了勞退基金，攸關民眾權益，引發外界關注。

根據檢調，游迺文去年8月接受邱裕元在某家餐廳招待，欲藉寶佳人脈升官，之後便要求下屬買進遠百股票，涉嫌貪汙。台北地院3月12日開庭，游迺文否認犯行，辯稱二人並不熟，LINE對話純粹是投資交流。他並指遠百本就是勞動基金的投資標的，去年看好振興三倍券才決定買入。他雖承認對部屬較嚴格，但投資會議中，與會人士只提議「再觀察」，「並無反對意見」，因此購入相關股票。

【勞動基金炒股案】 金管會開鍘三投信 各重罰450萬元
【勞動基金炒股案】 金管會開鍘三投信 各重罰450萬元
（圖／金管會證期局）
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