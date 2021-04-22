【美中科技戰】中國迎頭趕上 美國推5年1千億美元投資保住優勢

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）中國科技發展威脅與日俱增，為了保有競爭力，美國國會兩黨議員有志一同，21日提出了一項法案，要傾政府之力，在未來5年挹注1,000億美元，投入基礎與先進科技之發展。

路透報導，這項草案名為「無盡邊疆法」（Endless Frontier Act），是由參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）與共和黨參議員楊恩（Todd Young）等人發起，以聯邦資金支援私部門與大學在先進技術方面的研發工作。

此外，計畫也涵蓋了100億美元的支出，將用於打造10個區域科技中心，並制定供應鏈危機因應方案。參院擬於下周審議此案，盼能及早通過。

提案人共和黨眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）表示，美國在科學與科技方面的優勢「岌岌可危」。他指出，中共數十年來藉由竊取智慧財產與產業間諜活動，縮小與美國的差距，已威脅了國家經濟安全與人民的日常生活。

與此同時，舒默亦將推「緊急支出」，以施行去年國防授權法的半導體製造條款。全球半導體大缺貨，迫使美國汽車等製造業不得不縮減產出。為此，美國總統拜登2月表示，將尋求370億美元資金投入晶片製造。拜登上個月公布的2.3兆美元基礎建設方案中，也包含了半導體製造與研發的500億美元投資。