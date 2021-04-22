6校群27校新北偏鄉資源整合　全村共養攜手照顧每一個孩子

照片來源：新北市教育局提供
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新北市自102學年度起由貢寮區開始發展策略聯盟，以「全村共養」的信念一同照顧每一位學生，108學年度起搭配教育部整合性計畫經費，成立新北市第一所資源整合暨學生學習課程發展中心，輔導校群整合資源，讓新北市「偏鄉國中小校群策略聯盟」由4校群16校增加為6校群27校，偏鄉教育資源整合的的效益逐年提升。
教育局長張明文表示，新北市自108學年度搭配教育部每年500萬的經費，推動偏鄉學校資源整合性計畫，偏鄉學校資源整合的目的以翻轉偏遠地區學生學習為核心，透過整合策略簡化行政，能更專注教師專業發展、課程與教學面向，發揮教育最大的效能。
貢寮區「偏鄉學校資源整合中心」主打「一校就讀、五校學習」，自成立以來，已進行31場跨校共同備課、10次科技導入社群研討、30場學生學習跨校活動等。雲端學習更是貢寮區從108學年度開始推動的重點工作，不僅中高年級每生均有平板，各校老師參加均一平台、學習吧課程並取得認證逐步增加，5校也以學習吧建置共同雙語學習每週一句課程，運用AI便是學生說英語的準確率及流暢度，有效提升所有孩子英語學習效能。
澳底國小六年級游心儀同學表示，跨校活動可以結交更多朋友，學習不同學校的特色。印象最深刻是最近在福隆國小參加的「環狀鐵馬行」，當天下午的分組共識營活動，認識幾位貢寮國小的同學，這樣的活動讓我結交各校的好朋友很開心。澳底國小張宜瑩老師則分享，跨校教師研習可學習其他老師的教學經驗，彼此相互討論提升教學能力，特別是資訊融入相關認證，運用科技讓偏鄉學生更有效的學習。
另新北市以「偏鄉國中小校群策略聯盟」模式，每校群以3〜7所包含國高中與小學組成，首度嘗試「跨學制」偏鄉策略聯盟，以「全村共養」力推在地就學。和平國小姜孟佑校長說，透過偏鄉整合計畫，石碇區以「石碇‧STEAM」為主軸，分享學習資源，透過移地學習、共同備課、校際補位等作法，讓共同生活圈的石碇4校（1完中、3國小）更緊密結合，以今年兒童節慶祝活動為例，由石碇高中提供場地與協助石碇、永定、和平3所小學進行童軍定向越野活動，還有各校今年申請到的外師也提供攤位，讓小朋友過關，高年級學生在石碇高中的安排下，提早認識即將就讀的國中校園，小朋友度過了一個豐富多元的兒童節時光。
教育局強調，新北市偏鄉教育資源整合以「共學、共享、共好」為主軸，以「共學」跨校整合學習活動，促使學生多元學習與群性培養；以「共享」整合人力、物力與行政資源，發揮教師行政團隊效能與提高環境與軟硬體資源使用效率；以「共好」整合與活絡資源，提供偏鄉學生向上提升的機會與保障學力，掌握偏鄉學校優質發展契機，營造社區認同並帶動偏鄉社區的活力。
照片來源：新北市教育局提供