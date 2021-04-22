6校群27校新北偏鄉資源整合　全村共養攜手照顧每一個孩子

新北市自102學年度起由貢寮區開始發展策略聯盟， 以「全村共養」的信念一同照顧每一位學生，108學年度起搭配教 育部整合性計畫經費，成立新北市第一所資源整合暨學生學習課程發 展中心，輔導校群整合資源，讓新北市「偏鄉國中小校群策略聯盟」 由4校群16校增加為6校群27校， 偏鄉教育資源整合的的效益逐年提升。

教育局長張明文表示，新北市自108學年度搭配教育部每年500 萬的經費，推動偏鄉學校資源整合性計畫，偏鄉學校資源整合的目的 以翻轉偏遠地區學生學習為核心，透過整合策略簡化行政， 能更專注教師專業發展、課程與教學面向，發揮教育最大的效能。

貢寮區「偏鄉學校資源整合中心」主打「一校就讀、五校學習」， 自成立以來，已進行31場跨校共同備課、10次科技導入社群研討 、30場學生學習跨校活動等。雲端學習更是貢寮區從108學年度 開始推動的重點工作，不僅中高年級每生均有平板， 各校老師參加均一平台、學習吧課程並取得認證逐步增加，5校也以 學習吧建置共同雙語學習每週一句課程，運用AI便是學生說英語的 準確率及流暢度，有效提升所有孩子英語學習效能。

澳底國小六年級游心儀同學表示，跨校活動可以結交更多朋友， 學習不同學校的特色。印象最深刻是最近在福隆國小參加的「 環狀鐵馬行」，當天下午的分組共識營活動， 認識幾位貢寮國小的同學，這樣的活動讓我結交各校的好朋友很開心 。澳底國小張宜瑩老師則分享，跨校教師研習可學習其他老師的教學 經驗，彼此相互討論提升教學能力，特別是資訊融入相關認證，運用 科技讓偏鄉學生更有效的學習。

另新北市以「偏鄉國中小校群策略聯盟」模式，每校群以3〜7所包 含國高中與小學組成，首度嘗試「跨學制」偏鄉策略聯盟，以「 全村共養」力推在地就學。和平國小姜孟佑校長說， 透過偏鄉整合計畫，石碇區以「石碇‧STEAM」為主軸， 分享學習資源，透過移地學習、共同備課、校際補位等作法， 讓共同生活圈的石碇4校（1完中、3國小）更緊密結合， 以今年兒童節慶祝活動為例，由石碇高中提供場地與協助石碇、 永定、和平3所小學進行童軍定向越野活動， 還有各校今年申請到的外師也提供攤位，讓小朋友過關， 高年級學生在石碇高中的安排下，提早認識即將就讀的國中校園， 小朋友度過了一個豐富多元的兒童節時光。

教育局強調，新北市偏鄉教育資源整合以「共學、共享、共好」 為主軸，以「共學」跨校整合學習活動， 促使學生多元學習與群性培養；以「共享」整合人力、 物力與行政資源， 發揮教師行政團隊效能與提高環境與軟硬體資源使用效率；以「 共好」整合與活絡資源，提供偏鄉學生向上提升的機會與保障學力， 掌握偏鄉學校優質發展契機，營造社區認同並帶動偏鄉社區的活力。

照片來源：新北市教育局提供