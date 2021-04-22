422地球日 侯友宜提新北倡議

422地球日，新北市長侯友宜設定2050淨零碳目 標，並提出「新北倡議」，透過AR濾鏡串連民眾，籲修復地球。 倡議行動受到聖克里斯多福及尼維斯哈菁絲大使(H.E. Jasmine Elise Huggins)等關注並紛紛響應，一同玩起濾鏡喊出「 新北倡議我願意」。市長表示，氣候議題沒有國界， 新北市作為國際城市，將在全球框架下與各國尋求氣候合作， 在城市的基礎上達成淨零碳、參與全球的氣候治理行動。

響應「新北倡議」的駐台使節包括： 聖克里斯多福及尼維斯哈菁絲大使；吐瓦魯涂莉梅大使(H.E. Limasene Teatu)；聖露西亞勞倫特大使(H.E. Edwin Laurent)；馬紹爾艾芮瓊大使(H.E. Neijon Rema Edwards)；尼加拉瓜李蜜娜大使(H.E. Mirna Mariela Rivera Andino)； 莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表處白樂賢代表(Hon. Sergey Petro）。

市長感謝多位駐台大使響應「新北倡議」，為地球發聲； 面對國際各界大聲疾呼的氣候緊急狀態， 沒有一個城市或國家可以自外於衝擊， 且中美兩國近日將針對氣候議題交流，「減碳、能源、氣候行動」 已是國際性語言，新北將在全球框架下積極加入氣候治理的行列。

環保局長程大維表示，新北倡議內容有氣候行動、清淨大地、 減塑一起來、簡單生活不浪費，新北市2023年將成為無煤城市， 也成立氣候變遷及能源對策委員會，提出減緩及調適等具體作為； 感謝每一位市民在疫情期間，透過網路活動串連彼此， 呼籲修復我們的地球。

秘書處長饒慶鈺表示，台灣許多友邦一樣是島國或臨海國家， 重視氣候變遷帶來的影響。新北市108年與馬紹爾賈魯伊特環礁締 結姊妹市， 便特別將永續發展及氣候變遷調適議題納入姊妹市備忘錄中， 創全國先例。日前新北市出版的聯合國永續發展目標(SDGs)地 方自願檢視報告(VLR)獲德國iF傳達設計類大獎， 去年新北市更獲今周刊六都永續城市冠軍， 永續理念深受國內外肯定。

環保局說明，使用濾鏡拍攝並完成指定動作即可參加抽獎， 為了號召更多人響應，活動截止日由原訂4/22延長至4/30， 歡迎民眾多多參與。詳細內容可參考： https://reurl.cc/E2yNMm 。