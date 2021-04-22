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響應新北校園生態植樹計畫 新北鳥會捐贈校園600株樹苗

By 台灣英文新聞
2021/04/22 17:34
照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供

為加速校區綠化、提升校園生態多樣性，使植樹X生態的觀念向下扎根，新北市政府在今年展開了「校園生態植樹」計畫後，再次與社團法人新北市野鳥保育協會合作，選在4月22日世界地球日當天，透過「全球『兆』樹，校園生態植樹計畫推廣」活動，捐贈校園超過600株樹苗，以響應新北市政府每年種樹4萬株的目標。

延續3月21日國際森林日的植樹活動的植樹X生態理念，新北市農業局已彙整出47種適合校園的誘鳥誘蝶樹種，教育局盤點板橋地區29所國中小的植樹空間需求，再由新北野鳥協會整合農業局的樹種及教育局盤點出的校園植樹空間，評估目前已有超過600株的植樹需求，協會為落實計畫的推動及響應兆樹計畫，透過今日捐贈儀式作為後續贈樹的啟動。

本次活動除贈樹儀式外，新北野鳥協會也聘請多位生態專家以及植物專家為協會顧問，協助新北學校做植樹及生態的專業諮詢或辦理相關生態課程，教導學童如何識別鳥類，如何與鳥類聯繫以及更深入地研究鳥類生物學，貫穿新北市「生態校園」永續環境的意旨，將校園變成重要野鳥棲地，並持續響應「全球兆樹計畫(The Trillion Tree Campaign)」及新北市訂定的10年植樹計畫。

農業局長李玟表示，新北市為建構綠色低碳生態城市，訂定了10年植樹計畫，從2021年起每年植樹4萬株，2030年累積植樹40萬株，增加至少200公頃的森林面積，每年可減少400噸的排碳量。除了持續在本市校園植樹外，未來也將與各單位合作，讓學童與市民都能在安居樂業的生活中隨時親近自然。

教育局主任秘書丁雅君表示，新北市致力於打造具有綠化美感的「美強生校園」，配合教育部植樹計畫及響應「聯合國永續發展目標(SDGs)」的目標15「陸域生態」，鼓勵學校將愛樹教育結合環境教育及生命教育活動，了解樹木生長環境、季節及成長故事，培養學生親樹、愛樹的素養，讓新北學子都能成為愛樹、學樹、棲地營造的「樹學家」。

響應新北校園生態植樹計畫 新北鳥會捐贈校園600株樹苗

照片來源：新北市政府農業局提供

更新時間 : 2021-04-23 00:42 GMT+08:00

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